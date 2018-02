per Mail teilen

Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg – Ja. Schwarz gegen Schmidt – Nein. Das richtungsweisende Spiel im Abstiegskampf wird nicht zum Duell der Trainer Martin Schmidt und Sandro Schwarz, seinem Nachfolger in Mainz.

Denn Schmidt hat bei den Wölfen nach der 1:2-Niederlage gegen die Bayern überraschend hingeschmissen. Lange aber dauerte es nicht, da präsentierte Sportdirektor Olaf Rebbe schon die neue Lösung: Abstiegskampfexperte Bruno Labbadia wird der dritte Wolfsburger Cheftrainer in dieser Saison.

In Mainz sieht man diesen Schritt wohl nicht so gerne. Zum einen hatten sich die Mainzer für die Partie am Freitag (20:30 Uhr) auf ein Wiedersehen mit dem alten Trainer gefreut. Zum anderen war die Form der Wolfsburger mit nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien nicht gerade angsteinflößend.

Der "Push des neuen Trainers" droht

Jetzt droht der "Push des neuen Trainers". Zumindest kurzfristig spielen Mannschaften - statistisch gesehen - nach einem Trainerwechsel meist besser. Gerade vor Spielen gegen Mainz scheinen die anderen Bundesligisten gerne ihre Coach zu tauschen. Allein in den vergangenen fünf Spielzeiten trat sechsmal ein neuer Trainer zu seinem ersten Pflichtspiel gegen eine Mainzer Mannschaft an. Die Bilanz spricht dabei leicht gegen Mainz 05.

Aus den sechs Spielen gingen die Mainzer zweimal als Sieger und dreimal als Verlierer hervor. Das Debut von Schmidts Vorgänger Andries Jonker beim VfL Wolfsburg endete in der vergangenen Saison unentschieden 1:1. Trainer auf Seiten der Mainzer war damals noch: Martin Schmidt. Der letzte Trainerwechsel, den die Mainzer zu spüren bekamen, war der von Peter Bosz zu Peter Stöger in Dortmund. Am 16. Spieltag dieser Saison verloren die Rheinhessen daheim mit 0:2 gegen die Borussen.

Besonders gerne scheint Werder Bremen den Trainer vor Spielen gegen die Nullfünfer zu wechseln. Die Norddeutschen hielten ihrem Trainer Thomas Schaaf bis 2013 zwar jahrelang die Treue, seitdem gibt es aber wenig Kontinuität an der Weser. Zwei der letzten drei Trainer durften dabei mit ihrer Arbeit gegen die Mainzer starten. Für Alexander Nouri gab es zum Amtsantritt zwar eine 1:2-Niederlage, Vorgänger Viktor Skripnik gewann hingegen mit 2:0 gegen den FSV.

Labbadia kein "Blitzstarter"

Gut für Mainz? Bruno Labbadia ist kein wirklicher "Blitzstarter". Bei seinen vier Bundesligastationen Leverkusen, Hamburg (Zwei Mal) und Stuttgart hat er nie seine Bundesligapremiere gewonnen. Bei drei Niederlagen gab es nur ein Unentschieden (1:1) 2009 mit Hamburg gegen Freiburg.

Der Trainereffekt ist zwar statistisch bewiesen, Angst sollten die Mainzer vor den Wölfen aber keine haben.