per Mail teilen

Mainz 05 kann auswärts doch noch gewinnen. Dank veränderter Einstellung und einem Schweden, der sich in der Kälte sichtbar wohlfühlte.

Seit knapp einem Jahr warteten die Nullfünfer auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga. Der letzte Sieg in der Ferne gelang im Februar 2017 bei Bayer Leverkusen mit 2:0. Diese Negativserie konnten Sandro Schwarz und sein Team am Freitagabend mit dem gleichen Ergebnis bei Hertha BSC nun endlich beenden.

Dauer 00:14 min Wir haben unsere alten Tugenden genutzt! Wir haben unsere alten Tugenden genutzt!

Sieg im Rücken und Wölfe im Visier

Mit seinen zwei Toren brachte der Schwede Robin Quaison die Mainzer auf Siegeskurs. Dabei tunnelte er mehrere Gegenspieler und stellte nach dem Spiel jedoch klar, dass dies nur der Anfang gewesen sein kann.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg. Ich bin sehr froh, dass ich dazu beitragen konnte. Wir sollten nun das Spiel analysieren und uns dann auf Wolfsburg konzentrieren." Robin Quaison

Denn gegen die Wölfe und Ex-Trainer Martin Schmidt geht es am nächsten Freitag abend daheim in der Mainzer Arena darum gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten endlich den Relegationsrang zu verlassen. Dass der Sieg in Berlin nur die Basis für einen erfolgreichen Kampf gegen den Abstieg sein kann, weiß auch 05-Trainer Sandro Schwarz:

"Wir haben heute sehr gut gegen den Ball gespielt und waren sehr gut strukturiert. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg. Das ist eine Basis, auf die wir aufbauen können. Das müssen wir nun gegen Wolfsburg auch wieder auf den Platz bringen." Sandro Schwarz

Clevere Mainzer

Genau dieses gute Spiel gegen den Ball verhinderte, dass die Mainzer trotz Herthas Dominanz zu Beginn kaum Torchancen zuließen und trotzdem durch Konter gefährliche Aktionen nach vorne fahren konnten. Durch köperliches Spiel und konsequentes Anlaufen des Gegners kamen die Rheinhessen immer besser ins Spiel und konnten somit einen verdienten Auswärtssieg einfahren. Dies musste auch Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem Spiel anerkennen:

"In der zweiten Halbzeit wurden wir dann ausgekontert. Der Gegner hat das clever gemacht. Körperlich waren das zwei verschiedene Mannschaften. Da haben Große gegen Kleine gespielt. Das ist nicht in Ordnung, das hat nicht gut ausgesehen. Wir müssen da mehr Aggressivität bringen." Pal Dardai

Normale Situation

Angesichts der finanziellen Möglichkeiten seines Clubs im Vergleich zu anderen Teams wie dem nächsten Gegner oder dem Hamburger SV, mahnt Schwarz das Thema Krise in Mainz objektiver zu betrachten.

"Wir müssen das Thema sportliche Krise relativieren, wir sind in Mainz. Wir sind alle nicht zufrieden und wollen den Hebel umlegen. Das ist keine außergewöhnliche Situation, es ist auch keine brenzlige Situation. Es ist eine normale Situation, und wir wollen uns mit aller Macht dagegen stemmen und die Situation verbessern." Sandro Schwarz

Ob Mainz nun mit Rückenwind in den Abstiegskampf gehen kann und ob die Situation von allen Verantwortlichen von Mainz 05 als "normale Situation" eingestuft wird, dürfte sich spätestens nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zeigen.