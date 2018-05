per Mail teilen

Vorletzter Spieltag der Bundesliga, und der VfB Stuttgart klopft an die Tür zur Europa-League. Eigentlich unglaublich, sagt auch Stuttgarts Weltmeister von 1990 und VfB-Aufsichtsrat Guido Buchwald vor dem Baden-Württemberg-Duell am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).

Der Aufschwung des VfB Stuttgart ist auch für Guido Buchwald untrennbar mit dem Namen Tayfun Korkut verbunden: "Da ist nach dem Trainerwechsel eine unglaubliche Dynamik entstanden". Die Stuttgarter sind inzwischen sogar das zweitbeste Team der Bundesliga-Rückrunde hinter Meister Bayern München, unter Korkut holten die Schwaben aus 12 Spielen sensationelle 25 Punkte.

"Das ist ein Segen für den ganzen Verein", so Buchwald im Interview mit SWR Sport, "weil man jetzt frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Saison hat. Man kann in Ruhe arbeiten, das ist ein toller Erfolg." Für Baden-Württemberg sei das "eine ganz prima Sache, dass zwei Spieltage vor Saisonende noch zwei Teams um Europa mitspielen", sagt Guido Buchwald und spart auch nicht mit Lob für den Gegner aus dem Kraichgau: "Die Hoffenheimer machen das sowieso schon seit ein paar Jahren ganz klasse".

Buchwald in ganz spezieller Mission

Sollte es der VfB am Ende doch noch in die Europa-League schaffen, dann wäre das für Guido Buchwald kein Fluch, wie in der Vergangenheit für manch anderen Klub: "Dann hoffe ich, dass es der VfB schafft, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, mit der man national und international bestehen und den nächsten Schritt machen kann".

Guido Buchwald ist vor dem Spiel gegen Hoffenheim übrigens in ganz spezieller Mission unterwegs. Der Weltmeister stellt sich vor dem Stadion an der Schleyerhalle als Verkäufer der WM-Sonderausgabe des Stuttgarter Straßenmagazins Trott-war unterwegs: "Trott-war hilft Leuten, denen es nicht ganz so gut geht wie uns. Und da bin ich natürlich gerne bereit, das Projekt zu unterstützen und helfe gerne, die Zeitungen zu verkaufen".