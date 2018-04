per Mail teilen

Im Duell zweier Tabellennachbarn geht es für 1899 Hoffenheim und RB Leipzig um die Europaleague (Samstag 15.30 Uhr). Der Sieger darf sogar weiterhin auf die Königsklasse hoffen.

Für Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat das Punktspiel am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr) "Endspielcharakter". "Platz vier ist ein total interessanter Platz", sagte der Coach vor der Partie des Tabellensechsten (46 Punkte) beim Fünften (47): "Ich würde mich soweit aus dem Fenster lehnen, dass wir nur mit einem Sieg noch darauf hoffen können."

Dauer 00:23 min Nagelsmann: "Nur mit einem Sieg können wir noch darauf hoffen" Im Duell zweier Tabellennachbarn geht es für 1899 Hoffenheim und RB Leipzig um die Europaleague (Samstag 15.30 Uhr). Der Sieger darf auch weiter auf die Königsklasse hoffen.

Auf dem vierten Rang, der nach dieser Saison erstmals zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League berechtigt, liegt derzeit Borussia Dortmund mit 51 Punkten. Der BVB gastiert am letzten Spieltag bei der TSG. Den Hoffenheimern fehlen in Leipzig weiterhin Verteidiger Stefan Posch und Mittelfeldspieler Dennis Geiger.

TV-Tipp Alles zum Spiel RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag um 22.05 Uhr bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW.

Geiger fehlt länger als erwartet

Auf Geiger müssen die Kraichgauer länger als gedacht verzichten. Das 19 Jahre alte Ausnahmetalent, das seit Mitte März fehlt, wird laut Nagelsmann aufgrund seiner Sehnen- und Muskelverletzung im rechten Oberschenkel noch bis zum "zweiten oder dritten Spieltag" der kommenden Spielzeit fehlen. Zuletzt hatten die Hoffenheimer die Hoffnung, dass Geiger zum Saisonende noch einmal eingesetzt werden kann. Eine neue Diagnose machte diese Hoffnung zunichte.