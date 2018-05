Ausgerechnet im Liga-Endspurt fährt 1899 Hoffenheim zum Derby nach Stuttgart. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann will dort ihre Ansprüche auf den Champions-League-Platz untermauern.

Nagelsmann könnte vor den beiden letzten Bundesliga-Spieltagen über die vielen Ausfälle bei 1899 Hoffenheim jammern. Aber der Trainer ist viel zu heiß auf ein großes Saisonfinale. So macht der 30-Jährige vor dem Derby beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) seinen Ersatzspielern Feuer - in einer Sprache, die die ihm nahe stehende Profigeneration mit Sicherheit versteht.

Julian Nagelsmann spricht über den VfB Stuttgart Der Trainer von 1899 Hoffenheim erwartet einen heißen Tanz bei einem unbequemen Gegner.

"Jetzt haben die Spieler, die vielleicht hintendran waren, die Chance: Sie können aus eigener Kraft diesen Klub in die Champions League schießen", sagte Nagelsmann: "Die Situation jetzt muss für jeden Spieler reizvoll sein. Das will ich auch heute sehen, morgen im Abschlusstraining und am Samstag sehen. Also: Gaspedal, Ölwanne - und auf geht's, Freunde der Nacht!"

In Stuttgart und die Woche darauf gegen Borussia Dortmund fehlen Serge Gnabry (Muskelbündelriss), Kerem Demirbay (Sprunggelenkverletzung), Dennis Geiger (Oberschenkelverletzung) und Stefan Posch (Leisten-Operation). Zudem muss Pavel Kaderabek im Derby seine Gelb-Sperre absitzen, und Abwehrspieler Benjamin Hübner wird mit großer Sicherheit wegen muskulärer Probleme ausfallen.

Trotz der personellen Sorgen fahren die Kraichgauer mit breiter Brust in die Landeshauptstadt: Als Tabellenvierter sind sie seit neun Spielen ungeschlagen und landeten zuletzt drei Siege. Bayer Leverkusen ist nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB auf Rang fünf zurückgefallen; Hoffenheim hat es nun selbst in der Hand, den Champions-League-Platz zu verteidigen.

"Erst mal muss ich mich beim VfB bedanken für den Sieg in Leverkusen", sagte der kroatische Stürmer Andrej Kramaric, der zuletzt mit drei Toren beim 3:1 gegen Hannover 96 glänzte, im Fachmagazin "kicker". "Sie sind zuhause sehr stark und unter den Top 5 der Heimtabelle. Und sie haben noch Chancen auf die Europa League. Das macht es schwieriger, kann uns aber auch Räume geben, weil sie auch nach vorne spielen werden."

Nagelsmann weiß ebenfalls: "Die Stuttgart haben noch die Chance, international zu spielen. Die sind ähnlich wie wir mit Selbstvertrauen vollbepackt." Dabei befindet sich die TSG mittlerweile eher in der Rolle des Gejagten: Leverkusen hat mit Spielen in Bremen und gegen Hannover 96 das möglicherweise leichtere Restprogramm. Hoffenheim will aber "nicht irgendwas verteidigen", so Nagelsmann.

"Natürlich hat sich die Situation tabellarisch etwas geändert. In der Denkweise und im Geist, die in Truppe herrschen, geht es aber immer um Offensive und angreifen", erklärte er. Die Herangehensweise habe sich nicht geändert: Man wolle sich nicht verstecken, sondern angreifen und vielleicht in der Tabelle noch einen Platz gut machen. Borussia Dortmund als derzeit Dritter liegt vor der Begegnung gegen den FSV Mainz 05 allerdings drei Zähler vor den Hoffenheimern.

An den vierten Platz hatte Nagelsmann nach eigenen Angaben vor acht Wochen nicht gedacht, nachdem seine Mannschaft in der Rückrunde nur schwer in Gang gekommen war. "Mal an die internationalen Plätze ranschnuppern schon." Sein Gemütszustand vor den beiden letzten Spielen: "Da kommt zum Wahnsinn noch die Gänsehaut."