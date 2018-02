Ärger bei der TSG 1899 Hoffenheim: Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg rechnete Trainer Julian Nagelsmann mit den eigenen Fans ab. Der junge Coach war unzufrieden mit der Unterstützung der Anhänger.

Erst verweigerten die gnadenlos ausgepfiffenen Profis von 1899 Hoffenheim den Gang in die Kurve, dann legte Nagelsmann verbal nach: Die Risse in der heilen Fußball-Welt im Kraichgau sind nach dem 1:1 im Baden-Derby gegen den SC Freiburg deutlich sichtbar geworden. Nach nur einem Sieg in sieben Pflichtspielen 2018 liegen die Nerven blank.

Nagelsmanns kurioser Vergleich

"Wir hatten uns heute mehr Unterstützung erhofft", sagte Nagelsmann über die Pfiffe der eigenen Fans. Auch wenn die Hoffenheimer vor 30.150 Zuschauern wahrlich keine schmackhafte Fußball-Kost boten, brachte Nagelsmann kein Verständnis für das Verhalten der TSG-Anhänger auf: "Wir waren in dieser Saison nie schlechter als Neunter. Wenn man ab Platz neun schon anfängt zu pfeifen, wird es eng. Was machen denn die Fans der Mannschaften, die hinter uns stehen? Da muss es ja eine Steigerung geben. Der Zehnte läuft beim ersten Rückpass aufs Feld? Der Elfte nimmt einen Spieler mit nach Hause? Der Zwölfte macht den Mannschaftsbus kaputt?"

Dauer 00:51 min Julian Nagelsmann Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann reagierte nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg mit Unverständnis auf die Pfiffe der Fans.

Mit nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen hinken die Hoffenheimer den eigenen Erwartungen im Rennen um die internationalen Startplätze weit hinterher. "Natürlich ist das für uns Scheiße", befand Bayern-Leihgabe Serge Gnabry nach dem enttäuschenden Remis.

Programm-Tipp Dennis Geiger (1899 Hoffenheim) ist am Sonntag zu Gast bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW.

An Aufgabe denkt Coach Nagelsmann indes trotz der sportlichen Flaute noch lange nicht. "Wir haben immer noch viele Lösungen. Aber es gibt einen gegnerischen Trainer und eine gegnerische Mannschaft, die auch in der Bundesliga spielen und etwas drauf haben", äußerte der Coach deutlich in der Sache, aber ruhig im Ton: "Unsere Spielanlage ist nach wie vor gut. Wir haben in allen Spielen genug Chancen." Doch davon war gegen Freiburg nichts zu sehen. Klar ist, dass die sportliche Kehrwende schnell her muss. Sonst dürfte die Stimmung im Kraichgau frostig bleiben.