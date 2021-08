Zum Start der Bundesliga-Saison dürfen Zuschauer in die Stadien. Doch wer genau? Geimpfte und Genesene? Oder auch negativ Getestete? Die Vereine verfolgen unterschiedliche Linien. Ein Riss geht durch die Fußballgemeinde.

Es ist der 23. Juni 2021. Deutschland spielt bei der Fußball-EM gegen Ungarn. Die Pylonen des RheinEnergieStadions in Köln sind bunt erleuchtet und strahlen in Regenbogenfarben. Die Stadt Köln und ihr "Effzeh" setzen ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt.



Die Toleranz des Vereins gegenüber Menschen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht gegen Corona impfen lassen wollen, ist allerdings überschaubar. Nur zwei Monate nach der beeindruckenden Positionierung für Vielfalt und Toleranz wollen die Verantwortlichen des 1. FC Köln keine erwachsenen Menschen mehr in ihrem Stadion sehen, die nicht gegen Corona geimpft sind.

Gretchenfrage: 2G oder 3G?

Bis vor Kurzem war es für alle Bundesbürger problemlos möglich, mit einem der sogenannten 3Gs (also geimpft, genesen oder getestet) in ein Restaurant, Kino, Konzert und in jedes Stadion zu kommen. Jetzt heißt die Gretchenfrage plötzlich: 3G oder 2G? Die Kölner haben sich für 2G entschieden. Ab dem Heimspiel am 28. August gegen Bochum werden nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion gelassen. Ausnahme sind Kinder bis 16 Jahre sowie Menschen mit einem Attest über Impfbefreiung.

Die Rheinländer machen bei dieser Entscheidung von ihrem Hausrecht Gebrauch. Was sie nicht so laut sagen: Sie handeln strategisch. Das große Ziel lautet, die Stadien so schnell wie möglich wieder voll zu bekommen. Die Kölner hoffen, dass der politische Widerstand auch künftig am geringsten sein wird, wenn 2G angewandt wird. Den Kritikern wäre schon im Vorfeld der Wind aus den Segeln genommen.

Fehlende Einnahmen

Die wirtschaftliche Situation vieler Vereine ist mies. Vor allem durch die fehlenden Einnahmen während der Corona-Pandemie. Borussia Dortmund vermeldet für das Geschäftsjahr 2020 ein Minus von 73 Millionen Euro, der VfB Stuttgart ein Minus von 28 Millionen Euro. Clubs wie Dortmund, Leverkusen oder Drittligist Waldhof Mannheim sind dem 1. FC Köln gefolgt. Sie wollen ebenfalls mehr oder weniger direkt die 2G-Regelung umsetzen, die Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler im Hinblick auf das Impfen so begründet: "Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit ist, der muss auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen."

Wie viele Spieler sind geimpft?

Aber: Warum sind getestete Ungeimpfte angeblich unsolidarisch mit Menschen, die doch geimpft und damit geschützt sind? Oder sind die Geimpften gar nicht ausreichend geschützt? Warum galten bis vor wenigen Tagen negativ getestete Personen als gesellschaftsfähig, jetzt aber sollen sie plötzlich von Stadionbesuchen ausgeschlossen werden?

Und, wenn die Impfung doch plötzlich so wichtig für die Fußballvereine ist: Warum werden die Kader und Betreuerstäbe der Klubs nicht schnellstmöglich immunisiert? Warum beharren die Vereine hier auf die Eigenverantwortung des Einzelnen? Wie kann es sein, dass Fußballprofis immer wieder positiv getestet werden? Ist es nicht unfair, dass ungeimpfte Spieler auf dem Rasen kicken, aber ungeimpfte Fans gar nicht erst ins Stadion gelassen werden?

Der große Riss

Es geht mir nicht in erster Linie um Argumente für oder gegen 2G/3G. Ich stelle nur fest: Diese Debatte über Stadionbesuche spiegelt die gesellschaftliche Gesamtlage wider. Der Riss, der seit etwa 18 Monaten durch unsere Gesellschaft geht, zieht sich quer durch die Liga.

Denn es gibt nicht nur Vereine wie Köln, Dortmund oder Leverkusen, sondern auch Verantwortliche wie Hoffenheims Geschäftsführer Jan Mayer, die sich klar gegen die viel zitierte "Impfpflicht durch die Hintertür" aussprechen. Bundesligisten wie Frankfurt, Union Berlin, Bayern München, Wolfsburg, Freiburg oder Stuttgart verfahren nach der 3G-Regelung.

Spaltung unter den Fans

Die Spaltung der Fußballgemeinde zeigt sich auch in Zahlen: 58 Prozent der befragten Bundesbürger finden es laut Forsa-Umfrage gut, dass der 1. FC Köln künftig die 2G-Regelung anwenden will. 33 Prozent der Befragten finden das nicht gut.

Der Riss geht mitten durch die Fangemeinschaften. Anhänger, die vor der Pandemie noch Arm in Arm in ihren Fanblock gingen, feuern jetzt nicht mehr gemeinsam an, sondern beleidigen sich gegenseitig aufs Übelste in den Social Media-Kanälen. Die Lager der Impfbefürworter und Impfskeptiker stehen sich in der Frage, wer noch in ein Fußballstadion darf, unversöhnlich gegenüber.



Es wird eine spannende Saison. Nicht nur sportlich.