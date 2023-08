Welcher Südwest-Klub landet in der Bundesliga am weitesten vorne?

Ab dem 18. August rollt in der Bundesliga wieder der Ball. Welcher Klub steht am Ende der Saison in der Tabelle am weitesten oben? Jetzt können Sie mit abstimmen.

Mit dem Aufsteiger 1. FC Heidenheim kämpfen in der Spielzeit 2023/2024 nun fünf Teams aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um Bundesliga-Punkte. Der SC Freiburg war zuletzt die klare Nummer eins im Südwesten. Können Mainz 05, der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim oder gar der Underdog aus Heidenheim den Breisgauern den Rang ablaufen? Der SC Freiburg startet wie in jedem Jahr mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Nicht mehr dabei ist Nils Petersen, der seine Karriere beendet hat. Dafür steht Junior Adamu neu im Aufgebot, der von Red Bull Salzburg gekommen ist. Der VfB Stuttgart will nach dem Transfer von Torhüter Alexander Nübel eine sorgenfreie Spielzeit erleben und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähnlich sieht es bei der TSG Hoffenheim aus, die sich in der Vorbereitung leistungsmäßig auf der schon Höhe zeigte. Bei den 05ern in Mainz stehen die Neuzugänge Tom Krauß und Sepp van den Berg im Kader und sollen die Rheinhessen weiter stabilisieren. Und der 1. FC Heidenheim? Hält überhaupt nichts davon, mit großer Nervosität in seine erste Bundesliga-Saison zu starten.