Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der 1. und 2. Bundesliga am 15. Mai fortsetzen. Über diesen Beschluss des DFL-Präsidiums seien die 36 Proficlubs am Mittwochabend informiert worden.

Der Saison-Neustart im Profifußball ist für den 15. Mai terminiert. Die DFL informierte die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwochabend per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium beschlossen hat, die Saison am 15. Mai fortzusetzen. Das bestätigte die DFL auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) und der Deutschen Presse-Agentur.

Einige Vereine, darunter auch Mainz 05, hatten sich zuvor für eine zweiwöchige Saisonvorbereitung vor dem Neustart ausgesprochen. "[...] Wir halten im Sinne eines fairen Wettbewerbs eine mindestens 14-tägige Vorbereitungszeit im Mannschaftstraining für notwendig", so Stefan Hofmann, Vorstandsvorsitzender FSV Mainz 05. Nach SWR-Informationen ist der Re-Start am 15. Mai ein Kompromiss, denn so müssen die Klubs nach der Pause nicht direkt mit einer englischen Woche beginnen. Alle darauffolgenden Spieltage werden voraussichtlich als englische Wochen ausgetragen.

Die Politik hatte zuvor grünes Licht für den Neustart trotz der Coronakrise gegeben. Bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin wurde der Weg für den Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in der Bundesliga und der 2. Liga ab Mitte Mai freigemacht. Die DFL versammelt am Donnerstag die 36 Klubchefs virtuell. Neun Spieltage stehen noch aus.