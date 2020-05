Am Samstag beginnt eine neue Zeitrechnung im deutschen Profifußball. Die Geisterspiel-Saison startet. Ist das noch der Fußball, den viele so sehr lieben? Nein, meint SWR-Sportredakteur Johannes Seemüller.

Als ich ein kleiner Junge war, konnte ich den Samstag Nachmittag kaum erwarten. Lange bevor um 15 Uhr die Berichterstattung im Radio über die Fußball-Bundesliga begann, hatte ich mir Zettel und Stift zurecht gelegt. Als die Spiele dann um 15:30 Uhr los gingen, konnte mich nichts mehr vom Radio wegbringen. Mutter und Geschwister durften mein Zimmer nicht betreten. Gebannt lauschte ich den emotionalen Reportagen der Reporter. Akribisch notierte ich alle Spielstände, Torschützen und Roten Karten.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Jahre später konnte ich meinen Kindheitstraum, einmal professionell über den Fußball zu berichten, zum Beruf machen. Ich wurde Sportjournalist und liebe meine Arbeit bis heute. Allerdings muss ich zugeben, dass es mir der Profifußball in diesen Tagen immer schwerer macht, ihm noch viel Positives abzugewinnen. Im Gegenteil. Über vieles kann ich nur noch den Kopf schütteln.

Wirtschaften auf Pump

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit aller Macht und mit der Unterstützung der Politik die Fortsetzung der Bundesliga und der 2. Liga durchgedrückt - trotz einer gewaltigen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Krise mit unsicherem Ausgang. Ein Szenario, wonach "die Existenzfähigkeit des gesamten Profifußballs" gefährdet sei (DFB-Vizepräsident Rainer Koch), wurde an die Wand gemalt. Es wurde ein von vielen Seiten gelobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, das vielen anderen Fußballligen als Vorbild dienen soll. Vornehmlich geht es darum, die fast 60.000 Arbeitsplätze der beiden Profiligen zu sichern, sowie tausende weitere Jobs im Umfeld. Das ist löblich. Aber es geht auch darum, das Überleben von Vereinen zu ermöglichen, die in den vergangenen Jahren desaströs gewirtschaftet und vor allem auf Pump gelebt haben. Ist das löblich?

Am Wochenende geht’s also los. Mit Geisterspielen. Keine Fans, keine Stimmung, DFL. Dafür viel Entrüstung und viel Angst. Angst bei Spielern, von denen nur wenige den Mut haben, ihre Bedenken und Sorgen öffentlich zu äußern. Verständlich, immerhin droht ein Maulkorb vom Verein. Frag nach bei Birger Verstraete vom 1. FC Köln. Andere trauen sich trotzdem. Union Berlins Neven Subotic bemängelt die fehlende Solidarität und Mündigkeit der Profis. KSC-Spieler Marc Lorenz hat das Gefühl, dass zu wenig auf die Gesundheit der Profis geachtet wird. Drastischer formuliert der englische Nationalspieler Danny Rose (Newcastle United) seine Ängste: "Es ist ein verdammter Witz. Die Regierung sagt, dass der Fußball zurückkommen soll, weil das die Stimmung der Nation verbessern wird. Ich gebe einen Scheiß auf die Moral der Nation."

Luxus-Liebhaber

Aber was ist mit der Moral der Fußballprofis? Hertha-Profi Salomon Kalou setzte sich in einem Live-Video auf Facebook belustigt über die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen hinweg, Kollege Vedad Ibisevic beklagte sich lauthals darüber, dass ihm vom Verein angeblich zu viel Geld abgezogen worden sei. Ausgerechnet diese beiden Stürmer sollen laut B.Z. mit einem Gehalt von drei Millionen Euro/Jahr Herthas Topverdiener sein.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski postete vor wenigen Tagen auf Instagram stolz ein Foto seines gewienerten Bentley Cabrio. Fingerspitzengefühl? Fehlanzeige. Während Millionen Menschen in Deutschland um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, protzen die kickenden Luxus-Liebhaber mit ihren Reichtümern.

Von Abstand und Anstand

Am Wochenende kicken sie also wieder. Sie werden wie immer in Zweikämpfe gehen und direkten Kontakt haben zu ihren Gegenspielern. Während über sieben Millionen Amateur-Fußballer in Deutschland beim Training penibel darauf hingewiesen werden, den Mindest-Abstand zu ihren Kumpels zu wahren, während wir alle beim Einkaufen oder in der Stadtbahn auf diesen Abstand achten und dabei auch noch einen lästigen Mundschutz tragen müssen, gilt für die Besitzstandswahrung der Luxusmarke Profifußball eine Sonderbehandlung.

Und die Fußballfans? Sie sollen den Profis vor ihren Fernsehgeräten, Smartphones, Laptops oder Radios zujubeln. Damit die Kicker sich weiter die Taschen vollmachen und ihr Postkarten-Leben über die sozialen Netzwerke in die Welt hinausblasen können. Und viele Sportjournalisten werden sie in ihrer Berichterstattung feiern. Sie werden sie zu "Helden", "Stars“, "Legenden" oder "Urgesteinen" hochjazzen. Obwohl wir doch alle spätestens seit einigen Wochen wissen, dass die wahren Helden unserer Gesellschaft ihre Arbeit nicht auf dem grünen Rasen, sondern auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, in Pflegeheimen, Kindergärten oder bei der Betreuung von kleinen Kindern in beengten Wohnungen ohne Balkon verrichten.

Trainer mit Maske

Wir werden am Wochenende Bilder sehen von Trainern, die mit Masken an der Seitenlinie stehen. Von Spielern, die sich beim Torjubel die Spitzen ihrer Ellbogen entgegenstrecken, statt sich zu umarmen. Ist das wirklich noch der Fußball, den wir kennen und den viele so sehr lieben? Wir werden wahre Geisterspiele erleben. Schauderhaft.

Ich habe kürzlich ein längeres Interview mit Timo Hildebrand, dem Meistertorwart des VfB Stuttgart, geführt. Er sagte: "Wenn du in jungen Jahren Millionen verdienst, dann macht das was mit dir. Du denkst, dir gehört die Welt. Du bist in einem Hamsterrad drin und funktionierst. Demut habe ich erst danach gelernt. Das ‚normale Leben‘ lernst du erst nach der Karriere."

Der Profifußball steckt trotz Corona-Krise mitten drin im Hamsterrad. Ich denke, es könnte noch eine Weile dauern, bis er das normale Leben wieder entdeckt. Demut heißt das Zauberwort. Denn genau das wünschen sich viele Fußballfreunde.

Ich werde am Samstag um 15:30 Uhr nicht wie der kleine Junge von früher vor dem TV-Gerät oder dem Radio sitzen. Ich werde eine Radtour machen. Es soll sonnig werden.