Alexander Schwolow (28) - Für mehr als 7 Millionen Euro tauschte Schwolow das Trikot des SC Freiburg gegen das von Hertha BSC. Bei den Berlinern möchte er an seine erfolgreiche Zeit in Freiburg anknüpfen. 125 Mal stand er für den SC in der Bundesliga zwischen den Pfosten.

Imago imago images / Jan Huebner