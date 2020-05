Gespannt wartet die DFL am Mittwoch auf die Entscheidung der Politik, ob die Saison fortgesetzt werden darf. So oder so muss sich in Zukunft wirtschaftlich vieles ändern im deutschen Profifußball, fordert der renommierte Nürtinger Sportökonom Prof. André Bühler gegenüber SWR Sport.

Der Mann ist Experte, und er will nichts beschönigen. "Man kann schon sagen, dass sich die Bundesliga in ihrer größten wirtschaftlichen Krise seit ihrer Gründung 1963 befindet", behauptet der Nürtinger Sportökonom Professor André Bühler. Das aber sei nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, so der Wissenschaftler: "Es zeigen sich Symptome, die auf ein offensichtliches systematisches Marktversagen schließen lassen." "Profifußball als in weiten Teilen krankes Wirtschaftssystem" Der Hochschul-Professor unterfüttert seine Analysen auch mit Fakten: "Wenn trotz immer höherer Umsätze und Einnahmen gleich 13 von 36 DFL-Klubs kurz vor der Insolvenz stehen, weil der Ausfall einer einzigen TV-Rate droht, wenn zwölf Klubs schon jetzt zukünftige Einnahmen verpfändet haben, um zukünftige Rechnungen zu bezahlen, und wenn diese allseits ungeliebten Geisterspiele die einzige Möglichkeit sind, um die Bundesliga in ihrer jetzigen Form zu halten , dann offenbart sich der Profifußball als in weiten Teilen krankes Wirtschaftssystem." Dauer 6:59 min Für Online: Interview Prof. Andre'Bühler Professor Andre Bühler im Interview mit SWR Sport "Die Bundesliga ist wie ein 'Rattenrennen'" Warum es zu dieser Eskalation der finanziellen Mittel gekommen ist, das beschreibt Sportökonom Bühler metaphorisch mit dem Begriff des "Rattenrennens". Was er damit meint: "Mit dem 'Rattenrennen' wird ein ökonomisches Prinzip beschrieben, in dem viele Ratten um ein Stück Käse konkurrieren und dafür mehr Ressourcen einsetzen als nötig". Das Problem dabei: "Es ergattert nur eine Ratte das Stück Käse, und damit haben die anderen Ratten unnötig Ressourcen verschwendet". Im Profifußball, sagt Bühler, gäbe es gleich mehrere "Rattenrennen": "Um die Meisterschaft, um die Champions-League-Plätze, um den Klassenerhalt." Es ist ein ungesunder Überbietungswettkampf Das Prinzip sei aber immer das gleiche: "Wenige gewinnen, viele verlieren". Dadurch würden nicht nur unnötig Mittel und Gelder verschwendet, "es entsteht auch ein ungesunder Überbietungswettkampf. Und das führt zu immer höheren Ablösesummen, zu immer höheren Spielergehältern und zu immer höheren Beraterhonoraren". Für Professor André Bühler ist klar: "Nicht nur im deutschen Profifußball muss ein Umdenken stattfinden. Es braucht klare und durchsetzbare Regeln". Für den Sportökonom hat die Corona-Krise eindeutig gezeigt, "dass sich der Fußball nicht selbst reglementieren kann". Erstaunlich in diesem Zusammenhang: Vor drei Jahren hatten Bühler und seine Kollegen an der Hochschule Nürtingen die größte wissenschaftliche Erhebung im Profifußball durchgeführt. "Dabei haben wir viele Probleme identifiziert, aber auch Lösungsansätze präsentiert". Damals allerdings, so Bühler, "hat die DFL sehr abweisend auf unsere Lösungsvorschläge reagiert und das als wenig realistisch und als Träumerei abgetan". Erstaunlich für ihn, dass jetzt in der Corona-Krise die gleichen Lösungsansätze von der DFL ins Spiel gebracht werden, das, so Andre´ Bühler, "entbehrt nicht einer gewissen Ironie". Hilft die 'Task Force Profifußball' weiter? Für längst überfällig hält André Bühler die geplante "Task Force Profifußball". Er hofft allerdings, "dass es die DFL damit ernst meint und es keine PR-Veranstaltung wird und dass die klugen und vernünftigen Köpfe künftig Gehör finden und weniger die Meinungsmacher". Für eine bessere finanzielle Zukunft der Liga gäbe es verschiedene Lösungansätze: "Um das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Bundesliga zu minimieren, könnte man sich eine Neuverteilung der TV-Einnahmen vorstellen, das Beratergeschäft neu strukturieren, verpflichtende Eigenkapital-Quoten oder auch einen Notfall-Fond einführen". Der immer wieder ins Spiel gebrachte "Salary Cap", sprich: eine Begrenzung der Gehälter, sei laut Professor Bühler "mit der derzeit geltenden Gesetzeslage in Europa dagegen schwierig einzuführen". Das Schlusswort des Nürtinger Sportökonoms gegenüber SWR Sport: "Wenn die Bundesliga aus dieser aktuellen Situation nichts lernt, dann ist ihr auch nicht zu helfen..."