Ein Freispruch – nur Verlierer!

Der FIFA-Prozess beschädigt Blatter und Platini, lässt die Schweizer Justiz zahnlos aussehen und sorgt für viel Raum für Verdächtigungen rund um die FIFA. Am Ende gibt es mehr Fragen als Antworten. Die Meinung von SWR-Sportredakteur Benjamin Wüst.

Was konnte man von diesem Prozess schon erwarten. Tatsächlich das große Reinemachen? Tatsächlich Aufklärung und Transparenz? Einen ungetrübten Blick hinter die Kulissen des Fußball-Weltverbandes FIFA? Eher nicht. Letztlich ist es so wie immer. Es gibt kaum Fakten, keine Beweise, einen Freispruch zweier mächtiger Ex-Funktionäre und jede Menge Gerüchte und Verdächtigungen in einem komplexen Machtgeflecht aus Interessen und Abhängigkeiten.

Die ursprüngliche Kernfrage des Prozesses: Wofür hat der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter dem einstigen UEFA-Chef Michel Platini zwei Millionen Schweizer Franken gezahlt, verblasst zu einem beinahe unbedeutenden Detail. Blatter wie Platini behaupten, die Zahlung hätten sie beide mündlich vereinbart und sei für Platinis Beratertätigkeit zwischen den Jahren 1998 und 2002 gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte das bezweifelt, forderte eine Verurteilung auf Bewährung. Das Bundesgericht folgte dem nicht. Vielleicht Genugtuung für Blatter und Platini, aber ihren unrühmlichen Abgang von der Fußball-Weltbühne macht dieses Urteil auch nicht wett.

Der Prozess um eine dubiose Millionenzahlung endet für Michel Platini (links) und Joseph S. Blatter mit einem Freispruch. IMAGO IMAGO / Sven Simon

Platini Opfer eines Komplotts?

Die FIFA muss sich nun neue, unangenehme Fragen stellen lassen. Wie konnte die Ethik-Kommission 2015 die beiden mächtigsten Männer des Weltfußballs so schnell sperren und damit deren Aus im Weltfußball besiegeln, wenn die Justiz nicht einmal in einem Gerichtsprozess strafbares Verhalten nachweisen kann?

Der Freispruch nährt Michel Platinis These. Seit Jahren spricht der Franzose von einem Komplott. In der Tat ist die spannendste Frage weiterhin: Wer hat 2015 diese Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken der Schweizer Justiz gesteckt und so erst die Ermittlungen ins Rollen gebracht? Wer hatte Interesse daran?

Statt Platini trat der damalige UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino die Nachfolge von Blatter als FIFA-Präsident an. Er ist bis heute im Amt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Verdacht, hinter all dem könne der heutige FIFA-Präsident Gianni Infantino stecken, bleibt. Treffen mit Schweizer Ermittlern sind nachgewiesen. Infantino hat fraglos von den Ermittlungen profitiert. Als UEFA-Generalsekretär konnte er so an seinem Boss Michel Platini, damals UEFA-Präsident und designierter FIFA-Präsident, vorbeiziehen.

Zahnlose Schweizer Justiz?

Im Verlaufe des Prozesses geriet aber auch die Schweizer Justiz mehr und mehr in den Blickpunkt. Wie unabhängig sind die Ermittler? Wurden sie instrumentalisiert? Gelenkt und mit Informationen versorgt von Infantino, um zwei Kontrahenten auszuschalten?

Fakt ist, der Druck auf die Schweizer Justiz ist seit Jahren groß. Zu viel Zeit und Geld haben all die Ermittlungen gegen die FIFA schon gekostet und zu mager ist seit jeher der Ertrag. Vollmundig wurden Untersuchungen der Vergaben der Weltmeisterschaften nach Katar 2022 und Russland 2018 verkündet. Was ist dabei rausgekommen? Nichts. Und jetzt enden sechsjährige Ermittlungen gegen Platini und Blatter mit einem Freispruch. Kein gutes Zeugnis.

Die Suche nach Antworten geht weiter

Infantinos Rekordaufstieg an die Spitze der FIFA, das Abschaffen sämtlicher unabhängiger Strukturen des Verbandes, vieles wirft Fragen auf. Der Prozess in Bellinzona hat nicht geholfen. Die Suche nach Antworten geht weiter. Sonderermittler nehmen die fragwürdige Nähe des FIFA-Bosses zur Bundesanwaltschaft unter die Lupe. Die Ermittlungen laufen. Was da wohl rauskommen wird? Wahrscheinlich wie immer: nichts.