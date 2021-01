Jürgen Klopp – der momentan erfolgreichste Trainer im Ausland, ausgezeichnet als zweifacher Welttrainer: Der 53-Jährige wurde an Rosenmontag 2001 beim 1. FSV Mainz 05 vom Spieler zum Trainer befördert. 2008 folgte der Wechsel nach Dortmund. In sieben Jahren wurde er unter anderem zweimal Deutscher Meister mit dem BVB. Seit 2015 steht er beim FC Liverpool an der Seitenlinie. Dort gewann er mit seiner Mannschaft 2019 die Champions League und 2020 die Trophäe in der Premier League.

Imago Jan Huebner