Skandal von Knynsa 2010: Es ist der Auslöser für einen Skandal in der französischen Nationalmannschaft, mitten während der WM in Südafrika beim Spiel gegen Mexiko. Trainer Raymond Domenech und Stürmer Nikolas Anelka (beide im Bild) geraten in der Halbzeitpause aneinander. Anelka beleidigt Domenech, der Trainer wechselt ihn aus, Frankreich verliert. Zwei Tage später berichtet die L'Equipe darüber, der Verbandspräsident fordert von Anelka eine Entschuldigung. Der Stürmer weigert sich ...

Imago PanoramiC