Wie Terrazzino hat auch der Franzose Yoric Ravet keinen Anteil am Höhenflug des SC Freiburg in dieser Saison. Der Außenbahnspieler, der im Sommer 2017 von Young Boys Bern aus der Schweiz kam, absolvierte kein Spiel in der Hinrunde 2019/20. Die Breisgauer hatten ihn in der letzten Saison an die Grasshoppers Zürich ausgeliehen. Insgesamt kam der 30-Jährige unter Trainer Christian Streich auf nur 17 Einsätze für den SC. Ein Wechsel im Winter würde für Ravet Sinn ergeben.

Imago eu-images