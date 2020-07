Nachdem der KSC in der 78. Minute durch ein Tor von Reinhold Yabo in Führung gegangen war, standen die Badener kurz vor Spielende mit einem Bein in der Bundesliga. Doch dann folgte der Schock in der ersten Minute der Nachspielzeit: Marcelo Díaz verwandelt einen direkten Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Der HSV hatte sich doch noch in die Verlängerung gerettet.