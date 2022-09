15 Jahre Schmidt - legendäre Trainer-Amtszeiten im Südwesten

5.484 Tage*: Frank Schmidt ist schon seit 2007 Trainer beim 1. FC Heidenheim. Er führte die Mannschaft von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga. In der Saison 2019/2020 qualifizierten sich Schmidt und der FCH für die Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Der FCH scheiterte dort jedoch knapp an Werder Bremen. - *fortlaufend, Stichtag der Angabe ist der 22. September 2022

IMAGO Eibner