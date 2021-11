Wer hat ihn in unserer Bildergalerie schon entdeckt? Der Nürtinger Matthias Jaissle wechselte 2007 aus der A-Jugend des VfB Stuttgart zur TSG Hoffenheim. Dort wurde er Stammspieler und stieg in die Bundesliga auf. Verletzungsbedingt musste Jaissle schon mit 26 Jahren die Fußballschuhe gegen die Taktiktafel tauschen und assistierte Alexander Zorniger in Dänemark. Als Mainz 05 Bo Svensson vom FC Liefering loseisen konnte, übernahm Jaissle das Farmteam von Red Bull Salzburg. Als nur vier Monate später der dortige Trainer Jesse Marsch Julian Nagelsmann in Leipzig beerbte, bekam Jaissle den Job als Salzsburg-Coach. Unter ihm erklommen die Österreicher in Liga und Champions-League-Gruppe-G den Tabellengipfel.

imago images GEPA pictures