2005 – 3:4 n.V. in Hoffenheim: Beide Klubs trafen in der 1. Runde des DFB-Pokals erstmals aufeinander. Der damalige Regionalligist mit Trainer Hansi Flick stellte den VfB vor große Probleme. Bereits nach 13. Minuten brachte Thomas Ollhoff (Mitte) die Kraichgauer in Führung. Nach 90 Minuten stand es 2:2, erst in der Nachspielzeit konnte Stuttgart die Partie für sich entscheiden.

