Mit dem VfB Stuttgart feierte Beck im Mai 2007 sensationell den Meistertitel. Nach einer starken Rückrunde gelang am letzten Spieltag ein 2:1-Erfolg gegen Energie Cottbus, der zum Titelgewinn reichte. Der Anteil Becks an dem Erfolg war allerdings überschaubar: Lediglich 32 Minuten in vier Spielen stand Beck in der Saison auf dem Platz.

IMAGO Ulmer