Jetzt mit Mediator - Entscheidung um Timo Werners Ex-Berater vertagt

Im Streit um Honorare für die Beratung von Fußball-Nationalspieler Timo Werner ist eine Entscheidung zwischen Ex-Europameister Karlheinz Förster und seinem früheren Geschäftspartner vertagt worden.

Vor zahlreichen Sportjournalisten auf den Presseplätzen im Gerichtssaal ist die Stimmung zeitweise aggressiv, bis einer der Anwälte vorschlägt, sich auf dem Wege einer Mediation zu einigen. Damit soll wohl verhindert werden, dass der Streit mit all seinen Details öffentlich ausgeschlachtet wird.

Am Ende einigen sich beide Parteien am Dienstag vor dem Landgericht Mosbach auf die Einsetzung eines Güterichters, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit vermitteln soll, wie das Gericht mitteilt. Bei dem Verfahren soll etwa geklärt werden, wer von beiden welchen Anteil an Vereinswechseln und Verträgen von Timo Werner hat, der aktuell beim englischen Champions-League-Sieger FC Chelsea spielt.

Streit um hohe sechsstellige Summen

Bei dem Prozess geht es um hohe sechsstellige Summen, um Transfergeschäfte unter anderem mit dem VfB Stuttgart und um Provisionen für die Vermittlung von Fußballprofis. Karlheinz Förster und sein ehemaliger Freund und Kollege Murat Lokurlu streiten darum, ob und wenn ja wieviel Geld der eine dem anderen schuldet, ob sie offiziell bei Vermittlungen als Partner einer gemeinsamen Firma gehandelt haben oder nicht.