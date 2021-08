per Mail teilen

Bei der Aktion "Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs" im Trierer Moselstadion sind Hunderttausende Euro zu Gunsten der Flutopfer gesammelt worden.



Schon vor dem Anpfiff konnten sich die Organisatoren über Sach- und Geldspenden in Höhe von mehr als 750.000 Euro freuen. Darin enthalten ist unter anderem eine Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger in Höhe von 100.000 Euro. Die Bürgermeister-Nationalmannschaft hat 400.000 Euro gesammelt. Marcell Jansen, Ex-Nationalspieler und aktueller Präsident des Hamburger SV, spendete zudem FFP2-Masken im Wert von 250.000 Euro. Weitere 20.000 Euro kamen durch Zuschauer-Einnahmen dazu.

Viele ehemalige Nationalspieler*innen dabei

In drei Spielen, die jeweils 35 Minuten dauerten, sind ein All-Star-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die Nationalmannschaft der Bürgermeister, in der Bürgermeister aus ganz Deutschland gemeinsam für gute Zwecke spielen, und die Lotto-Elf gegeneinander angetreten. Otto Rehhagel, der das All-Star-Team als Trainer betreute, sagte vor den Spielen: "Wir alle haben die schrecklichen Bilder in Erinnerung. Dann ist man gerne bereit, hierher zu kommen und etwas zu tun.“

Neben Rehhagel waren zahlreiche weitere prominente Gäste in Trier. Darunter viele Ex-Nationalspieler wie Marcell Jansen, Guido Buchwald, Hans-Peter Briegel und Roman Weidenfeller. Auch die ehemaligen Nationalspielerinnen Renate Lingor und Doris Fitschen waren dabei. Die Partien leitete der ehemalige Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk.

Ex-Trierer Robin Koch hat eingeladen

Robin Koch hat die Benefizaktion initiiert. Zwölf Jahre hat der Nationalspieler in der Region Trier gespielt, unter anderem bei Eintracht Trier.

Mittlerweile steht er bei Leeds United unter Vertrag und konnte wegen der Saison-Vorbereitung nicht beim Spiel dabei sein.

Im ersten Spiel haben die DFB-All-Stars gegen die Auswahl der Bürgermeister 3:0 gewonnen. Danach besiegte die Lotto-Elf die Bürgermeister 8:0. Dabei erzielte Michael Thurk, der ehemalige Profi des 1. FSV Mainz 05, ein Traumtor per Seitfallzieher. In der letzten Partie des Abends schlugen die All-Stars die Lotto-Auswahl 5:2.