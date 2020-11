per Mail teilen

"Harmonie ist was für Anfänger" - nur ein Spruch von Alexander Zorniger. Kaum ein Trainer hat so polarisiert in den vergangenen Jahren wie er. Auch er wurde beim VfB Stuttgartvom Hof gejagt. Einige Dinge würde er jetzt anders machen. Aber nicht alles. Zum Beispiel rundum die "Küsschen-Affäre" mit Timo Werner. Zornigers Wunsch wäre ein Trainerjob auf der britischen Insel.