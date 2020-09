per Mail teilen

Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist neuer Trainer des russischen Erstligisten Spartak Moskau. Andreas Hinkel, früherer Profi des VfB Stuttgart, wird sein Assistenzcoach.

Der 34-Jährige, der früher auch in den Nachwuchsabteilungen des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim tätig war, unterschrieb am Montag einen Vertrag beim russischen Hauptstadtklub. Nach dpa-Informationen hatte Tedesco am Morgen schon sein erstes Training geleitet.

Tedesco hatte seinen Posten beim FC Schalke 04 im vergangenen März nach einer 0:7-Niederlage in der Champions League bei Manchester City räumen müssen. Bei Spartak trifft er auf den von Borussia Dortmund ausgeliehenen Ex-Mainzer André Schürrle.

Enttäuschdende Bilanz in der russischen Liga

Das Hauptstadt-Team hatte in der Liga zuletzt fünf Niederlagen kassiert und sich von Trainer Oleg Kononow getrennt. Mit nur 14 Punkten nach zwölf Spieltagen belegt Spartak in der Tabelle den neunten Platz, Tabellenführer Zenit Sankt-Peterburg hat zwölf Zähler Vorsprung.