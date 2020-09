Bundesligist RB Leipzig darf zu Beginn der kommenden Spielzeit wieder vor bis zu 8.500 Zuschauern spielen. Auch beim Pokalspiel des FSV Mainz 05 gegen den TSV Havelse sind bis zu 1.000 Fans zugelassen. Doch wie sieht die Lage bei den Vereinen aus Baden-Württemberg aus?

RB Leipzig, drittplatzierter der vergangenen Saison, hat vorgemacht, wie es gehen kann. Die Stadt Leipzig und das örtliche Gesundheitsamt haben das vom Verein erstellte Hygienekonzept für eine Teil-Rückkehr der Fans ins Stadion geprüft und die Zulassung von bis zu 8.500 Zuschauern genehmigt. Auch der FSV Mainz 05 erhielt gerade erst die Berechtigung der Stadt Mainz, im DFB-Pokalspiel gegen den TSV Havelse bis zu 1000 Anhänger ins Stadion zu lassen.

TSG Hoffenheim: "Wir müssen die aktuelle Situation akzeptieren"

In Baden-Württemberg sind aktuell laut Paragraph 10 der Corona-Verordnung des Landes nicht mehr als 500 Besucher bei Großveranstaltungen erlaubt. Dennoch laufen auch bei der TSG Hoffenheim die Vorbereitungen auf eine mögliche Rückkehr der Fans seit einigen Wochen. "Wir haben bereits ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet, allerdings befinden wir uns momentan noch in Absprache mit den Behörden", so TSG-Pressesprecher Holger Kliem gegenüber SWR Sport. Sollten aus diesen Absprachen spruchreife Ergebnisse entstehen, wird dies zeitnah bekannt gegeben.

Die Kraichgauer werden vermutlich trotzdem schon bald wieder vor Zuschauern spielen. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss die Mannschaft mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß beim Chemnitzer FC ran. Chemnitz liegt wie Leipzig im Bundesland Sachsen, somit können bei Genehmigung eines entsprechendes Konzepts bis zu 5.000 Zuschauer zugelassen werden. Ins Stadion dürfen allerdings nur Fans der Heimmannschaft. Die Anhänger der TSG müssen sich also weiterhin gedulden. "Wir freuen uns alle, wenn wir irgendwann wieder mit Fans im Stadion spielen können, aber wir müssen die aktuelle Situation akzeptieren und uns bestmöglich darauf vorbereiten, falls wieder mehr möglich sein sollte", sagt Kliem.

VfB-Chef Hitzlsperger hofft auf eine einheitliche Lösung

Beim VfB Stuttgart hofft man, dass es in naher Zukunft keine Unterschiede mehr zwischen den einzelnen Bundesländern geben wird. "Der große Wunsch ist, dass wir in ganz Deutschland eine einheitliche Lösung hinbekommen", so VfB-Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger. Die Situation in Leipzig ließ der 38-Jährige unkommentiert. "Wir sind gut beraten, uns auf uns zu konzentrieren und mit den lokalen Behörden Lösungen zu finden."

Ob es sich lohnt, maximal 500 Personen zu einem Bundesliga-Spiel zuzulassen, müsse laut Hitzlsperger jeder Verein für sich selbst entscheiden. "Für manche Vereine ist es durchaus interessant, 500 Zuschauer ins Stadion zu lassen, für andere Vereine lohnt es sich nicht." Eine Zuschaueranzahl, bei der sich eine Stadionöffnung für den VfB Stuttgart lohnen würde, nannte Hitzlsperger nicht. "Der Wunsch ist bei allen derselbe. Wir wollen so schnell wie möglich wieder viele Leute im Stadion haben."

Doch wie die TSG Hoffenheim, könnten auch die Schwaben schon bald wieder vor Publikum spielen. Zumindest in einem Spiel. Der FC Hansa Rostock, Gegner des VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals, hat ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt. Demnach kann die Pokalpartie möglicherweise vor 5.000 bis 8.000 Zuschauern stattfinden. Ins Stadion gelassen werden, wie in Chemnitz, nur die Anhänger der Heimmannschaft.

SC Freiburg hält Teil-Rückkehr mit 20 bis 30 Prozent für möglich

Auch in Freiburg hat man ein Konzept für die Teil-Zulassung der Fans erstellt. Wie in Hoffenheim befindet sich der Verein in stetiger Absprache mit den lokalen Behörden. Die zurückhaltende Einstellung der Bundesregierung kann man in Freiburg aber verstehen. "Es ist nachvollziehbar und richtig, dass die Politik bei diesem Thema große Vorsicht walten lässt", so SC-Vorstand Oliver Leki.

Dennoch traut sich der SC Freiburg eine Teil-Rückkehr der Fans zu. "Wir wären zuversichtlich, dass wir mit unseren ausgearbeiteten Konzepten in der Lage wären, mit anfangs 20 bis 30 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität einen Spieltag gut und sicher zu organisieren", sagt Leki. Dies würde einer Zulassung von 4.800 bis 7.200 Zuschauern entsprechen. Gemäß der aktuellen Verordnungslage der Landesregierung Baden-Württemberg muss man aber auch in Freiburg davon ausgehen, dass man kommende Heimspiele erst einmal nur mit maximal 500 Zuschauern bestreiten kann.

Auch Sandhausen würde eine einheitliche Fan-Rückkehr begrüßen

Wie VfB-Chef Thomas Hitzlsperger hat sich auch Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter beim Zweitligisten SV Sandhausen, dafür ausgesprochen, eine Teil-Zulassung von Zuschauern in allen Bundesländern einheitlich zu regeln. Kabaca verweist dabei auf den Aspekt der Chancengleichheit. "Wenn ich Funktionär des FC Bayern München wäre, würde mich diese Nachricht schon sauer stimmen. Leipzig ist ein Konkurrent und wenn Bayern als Triple-Sieger ohne Zuschauer spielen muss, dann ist das ein schmaler Grat."

Natürlich würden auch Kabaca und die SVS-Profis gerne wieder Zuschauer im eigenen Stadion begrüßen, allerdings gebe es diesbezüglich noch keine Neuigkeiten zu vermelden. "Es wird wahrscheinlich so sein, dass sich die Vorgaben wöchentlich ändern werden. Wir müssen abwarten, wie sich das Corona-Virus in den einzelnen Bundesländern verbreitet. Aber wir würden gerne vor Zuschauern spielen, das ist klar", so Kabaca.