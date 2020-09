Die flächendeckende Fan-Rückkehr in Stadien und Hallen im Profisport hat unter den Klubs aus dem Südwesten zum Großteil für Erleichterung und Freude gesorgt.

Die Bundesländer hatten sich am Dienstag auf eine sechswöchige Testphase mit einer Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität geeinigt. Diese Regelung gilt neben dem Fußball auch für die anderen großen Teamsportarten Handball, Basketball, Volleyball und Eishockey, die in den kommenden Wochen ebenfalls wieder den Spielbetrieb aufnehmen.

Fritz Keller: "Das ist ein gutes Zeichen"

Bei Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sorgte der Beschluss für große Erleichterung. "Ich bin sehr glücklich darüber, weil das die Arbeit der letzten Wochen widerspiegelt. Wir sind sehr dankbar, auch darüber, dass es für andere Sportarten gilt. Die Aufgabe lautet nun, die Freude am Fußball zurückzubringen", so der frühere Präsident des SC Freiburg: "Dass sich alle Bundesländer geeinigt haben, ist ein gutes Zeichen. Mit 20 Prozent kann man es mal angehen, um Erkenntnisse zu gewinnen." Jetzt sei die Zeit gekommen, um "mit Corona zu leben".

Hoffenheim-Geschäftsführer Briel: "Gesundheit steht an erster Stelle"

Bei der TSG Hoffenheim war man ebenfalls erfreut über die Entscheidung zur partiellen Fan-Rückkehr. "Selbstverständlich begrüßen wir diese Entscheidung. Eine Teil-Rückkehr der Zuschauer in die Stadien der Bundesliga ist eine positive Entwicklung in einer für viele Menschen seit Monaten herausfordernden und belastenden Zeit", sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel: "Natürlich steht nach wie vor die Verantwortung für die Gesundheit aller an erster Stelle. Deshalb gilt es diesen Schritt mit größter Sorgfalt umzusetzen."

Rouven Schröder: "Wir haben noch keine Endzahl"

Beim 1. FSV Mainz 05 weiß man indes noch gar nicht, wie man mit der neuen Beschlusslage konkret umgehen wird. "Wie das alles letztlich umgesetzt wird, weiß man ja jetzt noch gar nicht. Natürlich haben wir ein Hygienekonzept vorbereitet, aber trotz allem müssen wir jetzt mit den Mainzer Ämtern ganz eng im Austausch bleiben", sagte Sportvorstand Rouven Schröder im Podcast "Nur der FSV" von SWR Sport. "Wir wissen aktuell noch nicht, was die genauen Parameter sind. Wir haben noch keine Endzahl. Das ist hochkompliziert und ein großer Aufwand, um alle Bestimmungen zu erfüllen." Der Ex-Profi sagte aber auch: "Wir freuen uns natürlich, dass wir nach und nach mehr Zuschauer rein lassen dürfen. Das tut uns und der Atmosphäre gut."

FCK vor knapp 5000 Fans gegen Dresden

Der 1. FC Kaiserslautern darf in der 3. Liga sein Saisonauftaktspiel gegen Dynamo Dresden (Freitag, 17:45 Uhr, live in der ARD Sportschau) vor knapp 5000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion spielen. Der FCK habe ein "plausibles und praktikables Hygienekonzept" präsentiert, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Die Zuschauerbeteiligung sei allerdings auch künftig vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängig und könne, wenn pandemiebedingt notwendig, kurzfristig auch widerrufen werden, hieß es. Maximal 4985 Zuschauer dürfen in die Arena auf dem Betzenberg, dies sind zehn Prozent des Fassungsvermögens.

"Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung, dass wir ab dem kommenden Heimspiel gegen Dynamo Dresden endlich wieder Fans und Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion begrüßen dürfen. Wir haben selbstverständlich Verständnis dafür, dass die Genehmigung für die sukzessive Zulassung von Zuschauern immer unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben erfolgen muss", sagte Jörg Wassmann, FCK-Bereichsleiter Stadionbetrieb, Spielbetrieb & Sicherheit.

TV-Tipp FCK-Dresden Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden am Freitag zum Auftaktspiel der 3. Liga. Das Spiel sehen Sie live ab 17.45 Uhr in der ARD-Sportschau.

So plant der 1. FC Heidenheim

Zweitligist 1. FC Heidenheim plant seine Heimspiele mit bis zu 3.000 Fans. Die Besucher der Voith-Arena, die insgesamt 15.000 Zuschauer fasst, will der Klub auf die Sitzplatzbereiche der Südtribüne, des Gästeblocks und der Haupttribüne verteilen. Darüber hinaus sollen Stehplatzstufen auf der Osttribüne als weitere Sitzplätze gekennzeichnet und im Bereich der Business-Sitzplätze Abtrenn-Scheiben installiert werden, die es den dort platzierten Gästen ermöglichen, in kleinen Gruppen zusammenzusitzen. Die Tickets sind personalisiert und werden online vergeben - zunächst an Mitglieder und, falls dann noch welche verfügbar sein sollten, an Dauerkarteninhaber der letzten Saison.

FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald äußerte sich im Interview mit SWR Sport erleichtert über die Entscheidung der Politik. "Es ist ein extrem wichtiges Zeichen der Politik, so dass wir große Hoffnungen haben, die Krise auch überleben zu können." Gleichzeitig versicherte er, dass sich der Klub sehr anstrengen werde, dass es vielleicht Schritt für Schritt mehr Zuschauer werden können.

Löwen-Chefin Jennifer Kettemann erleichtert über Fan-Rückkehr

Auch im Handball sorgte der Beschluss der Länder für Freude. "Diese Entscheidung ist auf keinen Fall ein Freifahrtschein für die Vereine, gibt uns aber Rückenwind und Motivation für den nun startenden Spielbetrieb und ist ein großer Schritt zurück zum gewohnten Liga-Alltag. Ganz abgesehen von der großen wirtschaftlichen Bedeutung, die eine Rückkehr von Zuschauern für uns Klubs hat", sagte Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, dem "Mannheimer Morgen".

Die Teilzulassung von Zuschauern ist für den gesamten Profisport vor allem wirtschaftlich wichtig. Man darf gespannt sein, wie sich Zuschauerzahlen, aber auch die Corona-Statistiken, entwickeln werden. Ende Oktober soll das Vorgehen überprüft werden.