In Mainz steht die Corona-Ampel auf Rot. Das hat auch zahlreiche Einschränkungen für den Sport zur Folge, die unter anderem jetzt ein Spiel im Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) betreffen. Denn Wormatia Worms weigert sich, unter den gegebenen Voraussetzungen im Achtelfinale beim Mainzer Stadtteilklub SV Gonsenheim anzutreten.

So müssten die Wormser nämlich beispielsweise nach dem Spiel ungeduscht wieder abreisen. Die sanitären Anlagen sind aufgrund der Corona-Regeln in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gesperrt.

Verlegung gefordert

Das ist für die Wormatia-Verantwortlichen nicht tragbar. "Wie bereits mitgeteilt, sieht die Allgemeinverfügung der Stadt Mainz als eine der Corona-Beschränkungen vor, dass zum Pokalspiel keine Zuschauer zugelassen sind. Einen angebotenen Tausch des Heimrechts hat der SV Gonsenheim abgelehnt. Nun wurden zusätzlich auf dem Sportgelände des SV Gonsenheim die Umkleiden und die Duschen gesperrt. Aufgrund der sich daraus ergebenden Probleme hat der VfR Wormatia beschlossen, zum Pokalspiel nicht anzutreten und eine Verlegung zu fordern", heißt es auf de Homepage des Traditionsklubs.

"Unter diesen Umständen nicht darstellbar"

In einer Stellungnahme an den Verband wird dieser Schritt konkretisiert. "Angesichts der aktuellen Pandemie-Situation halten wir es für nicht darstellbar, das Spiel unter diesen Umständen durchzuführen", heißt es von Seiten der Wormser: "Unserer Meinung nach ist es unverantwortlich, die Mannschaften in der Halbzeit sowie vor und nach dem Spiel im Freien stehen zu lassen und ihnen keine Möglichkeit zu geben, sich in der Kabine aufzuwärmen. Des Weiteren halten wir es für unverantwortlich, die Mannschaften nach dem Spiel ohne die Möglichkeit zu duschen, verschwitzt nachhause fahren zu lassen."

"Unzumutbar und kontraproduktiv"

Das, so die Wormatia weiter, sei nämlich gerade zu fahrlässig im Hinblick auf die Gesundheit der Spieler: "Die Erkältungsgefahr ist um diese Jahreszeit ohnehin sehr groß und würde dadurch erfahrungsgemäß weiter erhöht. In einer gesellschaftlichen Situation, in der besonders an die persönliche Hygiene appelliert wird, halten wir es für unzumutbar und kontraproduktiv, die Mannschaften unter diesen Voraussetzungen antreten zu lassen. Wir sind nicht bereit, die Gesundheit beider Mannschaften durch die Umstände zusätzlich aufs Spiel zu setzen."

Auch auf die aus ihrer Sicht mangelnde Kooperationsbereitschaft des Mainzer Klubs gehen die Wormatia-Verantwortlichen in ihrer Stellungnahme ein: "Es erschließt sich uns nicht, warum der SV Gonsenheim an einer Durchführung des Spiels festhalten möchte. Die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen, am Ende geht es hier nur um ein Fußballspiel."

Trotz des Nichtantretens wollen die Wormser das Spiel nicht kampflos verlieren. "Wir möchten zum Achtelfinale natürlich antreten. Aus unserer Sicht sollte der Verband jedoch alle Möglichkeiten ausschöpfen, um hygienisch angemessene Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Gerade im vorliegenden Fall wäre dies durch den Tausch des Heimrechts möglich, um das Spiel in einem Nicht-Risikogebiet stattfinden zu lassen. Wir sind offen für eine entsprechende finanzielle Kompensation des SV Gonsenheim und haben dies diesem gegenüber auch kommuniziert. Wir halten es für angemessen, dass der Verband in dieser Pandemie-Situation den Austragungsort unter Berücksichtigung der Inzidenz und der geltenden Beschränkungen vor Ort im Falle der Uneinigkeit der beteiligten Vereine selbst bestimmt", heißt es.

Wormatia behält sich rechtliche Schritte vor

Und schließlich: "Wir fordern eine entsprechende örtliche oder zeitliche Verlegung des Spiels und behalten uns rechtliche Schritte vor." Man darf also gespannt sein - denn das letzte Wort scheint noch lange nicht gesprochen.