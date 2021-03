Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wurden Öffnungsschritte für den Amateursport ab dem 8. März beschlossen. Aber wie schnell kommen Kinder in Rheinland-Pfalz wirklich zurück auf den Platz?

In der Theorie sind die Öffnungsschritte im Amateursport und damit auch im Jugendfußball festgelegt. Kinder bis 14 Jahren dürfen ab Montag, den 8. März, draußen wieder gemeinsam Sport machen, sogar in Gruppen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren dürfen kontaktfrei mit bis zu 20 Personen auf den Platz, alle älteren Jugendlichen und auch Erwachsene dürfen mit maximal mit 10 Personen auf den Platz. Wenn der aktuelle Inzidenzwert unter 50 im Bundesland Rheinland-Pfalz bestehen bleibt.

Bereits zwei Wochen später gibt es dann die nächsten Öffnungsschritte, immer abhängig vom jeweiligen Inzidenzwert. Auch eine "Notbremse" ist in der Planung eingebaut: Sollte der Inzidenzwert drei Tage lang über 100 liegen, wird der Amateursport wieder dicht gemacht.

Öffnungsschritte für den Sport ab 8. März (Quelle: DOSB) Pressestelle DOSB

Wie schnell lassen sich die Regeln umsetzen?

In der Praxis wird die Umsetzung so kurzfristig schwierig. Auf Nachfrage von SWR Sport erklärte der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV), dass er den Vereinen keine Freigabe geben kann. Der SWFV wird eine Empfehlung basierend auf den Vorgaben der Politik aussprechen, die offizielle Erlaubnis aber erteilen immer die jeweiligen regionalen Behörden.

Am Freitagnachmittag war diese beispielsweise beim 1. FC Nackenheim in Rheinhessen noch nicht vorhanden. Jugendleiter Martin Imruck bleibt vorerst nur abzuwarten, bis die Kreisverwaltung Mainz-Bingen grünes Licht gibt: "Bis jetzt haben wir da noch keine Informationen bekommen, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir vor Montag eine klare Maßgabe bekommen, unter welchen Voraussetzungen wir den Trainingsbetrieb wieder anlaufen lassen können", so Imruck. Ein bisschen Vorlaufzeit findet der Jugendleiter aber auch gar nicht schlecht, um auch alles rund um das kontaktlose Training besser planen zu können. "Da ist es nicht verkehrt für uns, wenn wir noch ein, zwei Tage Vorbereitungszeit bekommen", sagt Imruck, der damit rechnet, die ersten Kinder am Dienstag wieder zum Training begrüßen zu können.

Behutsame Rückkehr auf den Platz

Die Vorbereitungen dafür laufen schon. Imruck kann mit seinem Verein auf Vorhandenes aufbauen, das schon einmal funktioniert hat: "Die Konzepte stehen eigentlich noch aus dem vergangenen Jahr, als wir nach dem ersten Lockdown wieder anfangen durften." Formulare für die Nachverfolgung müssten aktualisiert und zum Beispiel Desinfektionsspender aufgefüllt werden, aber grundsätzlich sei alles noch vorhanden, so Imruck. Die Trainer haben ihre Mannschaften bereits in kleine Gruppen eingeteilt, mit denen sie behutsam in den Trainingsalltag zurückkehren wollen, um die Kinder auch physisch nicht zu überfordern.

"Der Spaß am Fußball hat extrem gelitten"

Grundsätzlich besteht beim Jugendleiter durch die Öffungsstrategie die Hoffnung, bald wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb zurückkehren zu können. "Wir hoffen natürlich, dass die Zahlen nicht wieder ansteigen und wir dann in zwei Wochen wieder zu Hause sitzen und Däumchen drehen müssen", sagt Martin Imruck. Er sieht die neuen Regelungen als große Chance. Es sei extrem wichtig, dass die Kinder wieder auf den Platz kommen, ihre Freunde sehen können und den Spaß am Fußball wiederentdecken, der laut Imruck "extrem gelitten hat unter den letzten Monaten."

Er hofft außerdem, dass das Land den Fußballern bei den Auflagen für das Training entgegen kommt und dass somit alle Altersklassen von Kindern bis zu den Jugendlichen unter gleichen Bedingungen trainieren können: "Ich sehe da keinen Grund eine größere Unterscheidung zu machen." Er hofft, dass so alle Entbehrungen der letzten Monate Stück für Stück aufgearbeitet werden können. Erstmal wird es jetzt aber darauf ankommen, dass die Behörden den Vereinen überhaupt zeitnah die Freigaben für die ersten Schritte zurück auf den Platz erteilen.