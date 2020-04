per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich bei der Abstimmung, ob die Saison zu Ende gespielt oder abgebrochen werden soll, enthalten. Der Grund: Es herrsche keine juristische Klarheit, was mit Spielerverträgen passiert, wenn die Saison über den 30. Juni hinaus andauert. SWR Sport hat nachgefragt.

Sowohl Anna Klär von der ARD-Rechtsredaktion als auch der renommierte Arbeits- und Sportrechtler Professor Philipp Fischinger von der Universität Mannheim sind sich in ihrer Einschätzung einig: Die Verträge werden wahrscheinlich weiter gültig sein. Grundlage für diese Auffassung ist die "ergänzende Vertragsauslegung".

Dabei muss man sich folgende Frage stellen: Was hätten die Vertragspartner vereinbart, wenn sie vorher gewusst hätten, dass es eine Corona-Krise und deshalb eine Saisonverlängerung geben könnte?

Wer hat wann welche Vorteile?

"Für den Verein ist es absolut zentral, dass er gerade in den letzten Saisonspielen seinen Kader zusammenhalten kann. Das dient auch dem übergeordneten Interesse an der Unverfälschtheit des Wettbewerbs", beantwortet Fischinger die Frage. Auch für die Spieler sei eine Fortsetzung bis zum tatsächlichen Saisonende typischerweise von Vorteil. "Zum einen sportlich, sind sie doch dann am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt, zum anderen finanziell, weil ansonsten Gehalt, Auflaufprämien und auch eventuelle Jahresprämien entfallen", erklärt Fischinger weiter. Daraus ergibt sich, dass beide Vertragspartner einer Laufzeit über den 30. Juni hinaus zugestimmt hätten.

Klare Lage bei Musterverträgen

Relativ klar ist dabei übrigens die Lage bei allen Spielern, die DFB-Musterverträge unterzeichnet haben. In diesen ist nämlich das Datum ergänzt durch den Zusatz "Ende des Spieljahres".

"Da diese beiden Angaben in diesem Jahr nicht zusammenfallen, muss der Vertrag ausgelegt werden. Dabei würde man vermutlich zum Schluss kommen, dass das Datum nur eine aufklärende Funktion hat", sagt Klär von der ARD Rechtsredaktion.

Keine Ausnahme wegen eines neuen Vertrages

Bleibt der Fall, dass ein Spieler einen höher dotierten Vertrag bei einem anderen Verein abgeschlossen hat wie beispielsweise FCK-Torhüter Lennert Grill, der ja im Sommer zu Bayer Leverkusen wechseln soll. "Bei einer Verzögerung von ein bis zwei Monaten hielte sich seine finanzielle Betroffenheit doch in überschaubaren Grenzen. Die entgegenstehenden Interessen seines bisherigen Clubs überwiegen diese meines Erachtens. Die Verletzungsgefahr ist sicher ein Punkt, aber meines Erachtens nicht gewichtig genug, um die gesamte, an sich gerechte Lösung ins Wanken zu bringen. Eine Verletzung kann ja sowohl beim alten Verein wie beim neuen im Training auftreten", argumentiert Fischinger.

Kein Anspruch auf Schadensersatz

Einen Anspruch auf Schadensersatz gegen seinen alten Verein hat der Spieler nicht. "Voraussetzung dafür wäre, dass der Verein den Schaden zu verantworten hat. Bei der Corona-Krise handelt es sich jedoch um höhere Gewalt", erklärt Klär.