per Mail teilen

Am Freitag werden die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgelost. Der Gastgeber Katar steht in der Kritik. SWR-Sportreporter Philipp Sohmer schildert seine Eindrücke vor Ort.

SWR Sport: Noch etwas mehr als sieben Monate bis zur kontroversesten WM der Geschichte. Am Freitag steigt die Auslosung der WM-Gruppen, doch bislang kommt kaum Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft auf. Wie sieht das denn in Doha selbst aus?

Philipp Sohmer: "Doha hat sich schick gemacht für die Fußballwelt, Straßen sind dekoriert mit FIFA-Flaggen. Die Katarer freuen sich auf die Auslosung. Mit dem Lusail-Stadium, der Final-Arena, ist auch das letzte der acht Stadien fertig. Beeindruckend auch diese 80.000-Zuschauer-Schüssel. Die Fußballfunktionäre aus aller Welt lassen es sich auch schon mal gut gehen in Katar beim FIFA-Kongress. Denn der bedeutet immer Limousinen, gutes Essen und viele üppige Spesen. Da kommt die Fußballfamilie ganz gut an im WM-Land. Zu heiß ist es auch nicht, es sind nur 28 Grad. Also ein bisschen Vorfreude ist langsam da."

SWR Sport: Gibt es noch offen sichtbare Baustellen?

Philipp Sohmer: "Es gibt schon auch noch einiges zu tun für Katar. Doha ist immer noch übersät von Baustellen. Überall wird gewerkelt. Gebäude, Straßen oder etwa die Corniche, die Strandpromenade, fertig zu bekommen. Die Katarer sind aber überzeugt, sie schaffen das und versprechen der Welt ein Fußballfest, das alle Erwartungen übertrifft."

SWR Sport: Der Hauptkritikpunkt in den vergangenen Jahren an Katar war und ist ja die Behandlung von einigen der über zwei Millionen Gastarbeiter. Wie geht die Fußballgemeinde denn damit um?

Philipp Sohmer: "Es gibt Initiativen. Beispielsweise arbeitet die FIFPro, die Vertretung von weltweit über 65.000 Fußballprofis, zusammen mit einer großen internationalen Gewerkschaft daran, eine Anlaufstelle für Gastarbeiter zu schaffen, wo sie bei Problemen Hilfe finden können, Missstände offen ansprechen dürfen, ohne Repressalien zu fürchten. Da gab es einen zweitägigen Kongress hier in Doha, der sich mit der Verbesserung der Situation für die Gastarbeiter beschäftigt hat, zudem ein Fußballturnier mit Profis und Gastarbeitern der FIFA. Der Weltverband tut sich aber weiter schwer, ein solches Projekt zu unterstützen. Denn man will den Gastgeber ja auch nicht vergrätzen. Und dass die FIFA ihren WM-Ort schätzt, das hat der Präsident Gianni Infantino in den letzten Tagen wieder sehr deutlich gemacht. Wie hat er bei einem Meeting mit TV-Partnern neulich gesagt: Katar ist nicht das Paradies - aber fast. Und er muss es ja wissen, denn der FIFA-Präsident hat seit Jahresbeginn sogar seinen Wohnsitz nach Katar verlegt."

SWR Sport: Wie ist denn die Situation der Gastarbeiter denn nun wirklich so kurz vor der WM?

Philipp Sohmer: "Klar ist: Katar hat viel getan, was die Behandlung von Gastarbeitern angeht, hat Gesetze geändert, das Kafala-System abgeschafft, das Arbeiter quasi zu Leibeigenen der Arbeitnehmer machen konnte. Reisepässe dürfen nicht mehr eingezogen werden, ein Mindestlohn existiert. Aber in der Praxis gibt es immer noch Fälle, die Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren. Es geht um nicht bezahlte Löhne, immer noch eingezogene Pässe und darum, dass der Wechsel des Arbeitsplatzes eben immer noch vom Arbeitgeber relativ leicht verhindert werden kann. Wer sich beschwert, dem kann weiter Ärger drohen, sogar die Ausweisung. Es wollen sich immer noch viele Arbeiter nicht fotografieren oder filmen lassen, aus Angst vor Ärger mit ihren Arbeitgebern."