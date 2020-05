Schweden geht in der Corona-Krise seinen ganz eigenen Weg. Das Land setzt auf Freiwilligkeit statt Verbote. Steffen Kraus aus Möglingen war Torwart beim VfB Stuttgart, heute spielt er bei einem schwedischen Viertligisten. Wie lebt es sich in einem offenen Land?

Kein Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt, Mittagessen mit vier Freunden, keine Trainingspause im Fußball: Was sich anhört wie ein Wunschtraum vieler Deutscher, ist für Steffen Kraus Realität. In Schweden. Der heute 27-Jährige war bis zur U19 Keeper beim VfB Stuttgart, heute spielt er in der vierten schwedischen Liga bei BK Forward Örebro, 200 Kilometer westlich von Stockholm. Vom Schwaben zum Schweden sozusagen.

Ex-VfB-Keeper Steffen Kraus: Leben mit dem Corona-Sonderweg Schweden geht in der Corona-Krise ja bekanntlich seinen ganz eigenen Weg. Das Land setzt auf Freiwilligkeit statt Verbote. Doch wie lebt es sich damit? Einer aus dem Land, der in Schweden lebt, ist der Möglinger Steffen Kraus. In der Jugend spielte war er Torwart beim VfB Stuttgart.

Steffen Kraus wartete auf den großen Knall in Schweden - doch der kam nie

Zum Corona-Sonderweg der Schweden ohne Lockdown sagt er: "Am Anfang war ich natürlich auch skeptisch, weil ich immer drauf gewartet habe: Wann knallt’s jetzt? Wann machen die Geschäfte zu? Wann kommen wir in Quarantäne? Wann haben wir kein Training mehr? Aber der Tag kam dann eben nicht."

Die Schweden und Social distancing: "Es gibt kein besseres Volk"

Doch Steffen Kraus, der nach einem USA-Stipendium mit Marketing-Studium bei einem US-Auswahlturnier nach Schweden gelotst wurde, mag den schwedischen Weg der offenen Gesellschaft und begründet das mit einer simplen Erklärung: "Gerade, wenn wir über Social Distancing reden: Ich glaube, es gibt kein Volk, das besser ist als die Schweden. Wenn du hier im Winter bist, hast du vier Monate Dunkelheit und Kälte, dann gehst du auch nicht raus und siehst auch keine Menschen.“

Umziehen in getrennten Gruppen, Hand-Desinfektion, Teamtraining

Auch am Trainingsalltag von Steffen Kraus hat sich nicht viel verändert während der Corona-Pandemie: Einen Trainings-Stopp gab es nie, statt Verboten gibt es lediglich Empfehlungen der Nationalen Gesundheitsbehörde ("Folkhälsomyndigheten") um den schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell, der jeden Tag vor die Presse tritt und der Nation die Corona-Lage präsentiert.

Rickard Nilsson zu Appellen: "Wir vertrauen unserer Regierung sehr" Örebro-Trainer Rickard Nilsson über die Empfehlungen, die die Regierung dem schwedischen Volk gibt.

Steffen Kraus' Team zieht sich in vier getrennten Gruppen um und in der Kabine steht genügend Hand-Desinfektionsmittel. Das Training aber läuft unter Vollkontakt - wenn auch mit reduziertem Umfang.

Weniger Verbissenheit, mehr Lockerheit

Steffen Kraus genießt es, weniger Einschränkungen zu haben als etwa seine Eltern, die in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) leben. "Mehr Lockerheit, weniger Verbissenheit", beschreibt der Torwart allgemein den Unterschied der Schweden zu den Deutschen. Auf der anderen Seite schätzt er in Deutschland – gerade in der Jugend des VfB Stuttgart – das Leistungsprinzip erlernt zu haben.

Wandern, Pilze sammeln, an den See "... und du siehst halt keinen Menschen"

Und selbst in stressigen Zeiten fällt dem Schwaben das Abschalten in Schweden leicht. "Da bin ich mit meiner Freundin oder Kumpels auch schon in den Wald gefahren zum Pilze sammeln oder Wandern oder an den See. Und du siehst halt Keinen! Wenn du keinen Menschen sehen willst, musst du auch keinen Menschen sehen." Gut zum Runterkommen.

Vermeidet Schweden 2. Infektionswelle? "Noch gibt es keine Statistiken" Sara Byfors, Virologin der nationalen Gesundheitsbehörde zu Schwedens Sonderweg

Schweden hat eine hohe Zahl an Covid-19-Toten

Doch vor der nationalen Gesundheitsbehörde in Stockholm gibt es auch Proteste gegen den liberalen Corona-Weg der schwedischen Regierung: Gerechnet auf die Bevölkerung ist die Todeszahl deutlich höher als in Deutschland. Immer wieder wird spekuliert, ob Schweden mit seinem Kurs der Freiwilligkeit eine mögliche zweite Infektions-Welle verhindert. Virologin Sara Byfors von der Nationalen Gesundheitsbehörde sagt dazu: "Das wird die Zukunft zeigen, schwer zu sagen. Herdenimmunität ist nicht Schwedens Hauptziel, aber es kann sein, dass hier mehr Menschen Corona gehabt haben, weil die Gesellschaft offen ist. Aber noch gibt’s dazu keine Statistik."

Steffen Kraus hat sich eingelebt - im Land der großen Freiheit

Steffen Kraus ist momentan erst einmal froh, geringe Alltagsbeschränkungen zu haben. Der Schwabe hat sich eingelebt im Land, das momentan so anders tickt. "Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest: Wo wirst du mal enden? Da hätte ich dir bestimmt nicht Schweden gesagt. Auch wenn ich 10 Antwortversuche gehabt hätte." Doch es war für ihn eine gute Wahl "Ich bin extrem froh, dass es mich hierhin verschlagen hat", sagt Steffen Kraus.

Ins Land mit dem Corona-Sonderweg – und ganz viel Freiheit.