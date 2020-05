Es geht wieder los - die Bundesliga und die zweite Bundesliga setzen am kommenden Wochenende ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen fort. Ein Überblick über Regeln, Maßnahmen und Anordnungen.

Wann wird gespielt?

Ab Samstag soll bis zum letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Juni an jedem Wochenende gespielt werden. Der 28. und der 32. Spieltag finden jeweils unter der Woche statt. Wenn alles glatt läuft, kann die Saison so noch vor dem 30. Juni beendet werden. Für den Fall, dass über den 30. Juni hinaus gespielt werden muss, haben die Klubs am Donnerstag einer Verlängerung der Spielzeit 2019/2020 bis in den Juli hinein zugestimmt.

Welche Schutzvorkehrungen gibt es?

Die DFL hat ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept vorgelegt. Das beinhaltet zum einen regelmäßige Tests: Alle Beteiligten werden mindestens einmal pro Woche getestet und auf jeden Fall am Tag vor einem Spiel. Zum anderen wurde die Anzahl der Personen, die sich an Spieltagen im Stadion-Umfeld aufhalten dürfen, auf etwa 300 begrenzt. Im Mannschaftsumfeld gelten während der Saison strenge Hygiene-Regeln. Außerdem können Spiele in andere Stadien verlegt werden, wenn ein Team die Partie aufgrund des lokalen Infektionsgeschehens nicht im eigenen Stadion austragen kann.

Was ändert sich auf dem Platz?

Die Spieler sollen beim Torjubel auf Umarmungen oder Abklatschen verzichten. Stattdessen dürfen sich die Spieler kurz mit dem Ellenbogen oder mit den Füßen berühren. Die gesamte Bank ist zum Tragen einer Schutzmaske verpflichtet, der Trainer darf sie zum Rufen von Kommandos kurz herunterziehen. Auch die Ersatzspieler dürfen sie zum Aufwärmen abnehmen. Die Spieler sind außerdem angehalten, nicht mehr auf den Platz zu spucken. Auf der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag wurde zudem entschieden, dass die Teams ab sofort fünf statt drei Spieler wechseln dürfen. Durchgeführt werden dürfen die Wechsel nur in der Pause und bei weiteren drei Gelegenheiten während der Spielzeit. Damit soll verhindert werden, dass Trainer in der Schlussphase eines Spiels die neue Regel für Zeitspiel missbrauchen.

Was kann zu einem Abbruch der Saison führen?

Die größte Bedrohung für die geordnete Fortsetzung sind weitere Infektionen im Umfeld der Mannschaften. Wenn nach Dynamo Dresden noch weitere Teams in Quarantäne müssen, wird ein geordnetes und gerechtes Beenden der Saison nicht mehr möglich sein. Ebenso kann ein starker Anstieg der Infektionen in Deutschland die Politik veranlassen, die Saison doch abzubrechen.

Was passiert bei einem Abbruch?

Diese Entscheidung soll erst in den kommenden zwei Wochen fallen. Eine Möglichkeit ist die Wertung der aktuellen Tabelle für Meisterschaft sowie Auf- und Abstiege, wobei die Relegation entfällt, also der dritte der 2. Bundesliga und drittletzte in der Bundes in ihrer jeweiligen Liga verbleibt. Eine andere Option ist eine Aufstockung der Liga auf zwanzig Mannschaften durch zwei Aufsteiger und keinen Absteiger.

Wo können Fans die Spiele mitverfolgen?

SWR1 Stadion berichtet am Samstag von 14 bis 18 Uhr live aus den Bundesliga-Stadien. An den ersten beiden Spieltagen zeigt der Bezahl-Sender "Sky" die Samstagskonferenz der Bundesliga die Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga auf seinem frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD". Sonst gibt es - wie gewohnt - die Zusammenfassung der Samstagspiele ab 18 Uhr in der Sportschau und die Sonntagsspiele mit Hintergrundberichten ab 21:45 Uhr bei SWR Sport in SWR BW und SWR RP.