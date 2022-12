Irre Trainingsmethoden: Vom Scherbenlaufen und Strammstehen

Bruno Labbadia, Neu-Coach des VfB Stuttgart, setzt gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen. Drei Trainingseinheiten in dieser Woche beginnen bereits um 7:30 Uhr. Auch andere Trainer griffen zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Die Profis des VfB Stuttgart waren sicher überrascht, vielleicht auch ein wenig sprachlos. Ihr neuer Trainer Bruno Labbadia setzte die erste Trainingseinheit in dieser Woche für 7:30 Uhr an. Frühschicht mit Frühstück und Fußball. Auch das Mittagessen gibt es ab jetzt gemeinsam - an mehreren Tagen. Labbadia will damit für ein gelebtes Gemeinschaftsgefühl beim Fußball-Bundesligisten sorgen. Diese Maßnahmen Labbadias wirken harmlos gegenüber anderen skurrilen Ideen mancher Trainer-Kollegen.

Daum ließ über Scherben laufen

Es war die Idee des gerade verpflichteten Mentaltrainers von Bayer Leverkusen, die Christoph Daum 1999 aber gerne umsetzte. Er ließ seine Spieler über Glasscherben laufen und ging mit gutem Beispiel voran. Mutig sprach er die Worte: "Ich heiße Christoph Daum und gehe aus eigener Verantwortung über diese Scherben, um mein Ziel zu erreichen." Mehreren Bayer-Profis gelang es, sich erfolgreich vor diesem Gang zu drücken. Ob dies der Grund war, dass Leverkusen 2000 in Unterhaching am letzten Bundesliga-Spieltag noch die Meisterschaft verspielte?

IMAGO IMAGO / pmk

Felix Magath ließ seine Spieler einfach nur stehen

Unerreicht sind die Methoden von Felix Magath, seine Spieler über ihre Schmerzgrenzen zu bringen. Den Spitznamen "Quälix" verdiente er sich, weil seine Spieler häufiger Medizinbälle in den Armen hatten, als den Ball am Fuß. Nach einem schwachen Pokalauftritt in Aue ließ er die Profis des FC Bayern nach der Ankunft morgens um 3:30 Uhr unter Flutlicht an der Säbener Straße nochmal stramm trainieren. Doch es floss nicht immer Schweiß.

IMAGO IMAGO / Shutterstock

Nach einer Niederlage seines FC Fulham verlangte Trainer Magath von seiner Startformation, sich an einem eiskalten Morgen in der taktischen Aufstellung auf dem Rasen zu formieren. Magath sagte nur: "Ihr wolltet gestern nicht laufen. Also lauft ihr auch heute nicht." Lange 40 Minuten mussten seine Spieler stehen bleiben. Augenkontakt war verboten. Starr vor Kälte stieg Fulham aus der Premier League ab.

Strafen-Glücksrad bei RB Leipzig

Sehr innovativ war auch die Idee von Ralf Rangnick als Trainer von RB Leipzig. Um Disziplin und Gemeinschaftssinn zu verbessern, erfand er das Strafen-Glücksrad. Darauf waren Felder mit verschiedenen Strafen aufgeführt. Nach einem Fehlverhalten wie Unpünktlichkeit wurde das Rad gedreht. Da den Profis fehlende Zeit mehr weh tat als Geldstrafen, lautete eine weitere Strafe: drei Stunden Arbeiten im Fan Shop.

Im Vergleich dazu werden die Profis des VfB Stuttgart mit den Maßnahmen ihres neuen Trainers gut leben können. Vorausgesetzt, Bruno Labbadia kommt nicht noch auf wirklich verrückte Ideen.