Ex-DFB-Präsident Zwanziger: "Mich wundert im Zusammenhang mit Katar gar nichts mehr"

WM-Gastgeber Katar soll weder Kosten noch Mühen gescheut haben, den ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger von seiner kritischen Haltung gegenüber dem Wüstenemirat abzubringen. Der 76-Jährige, der auch in der FIFA-Exekutive saß, sollte einem Bericht zufolge von der Firma eines ehemaligen CIA-Agenten beeinflusst werden.

Die lautstarke und vehemente Kritik des früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger hat der umstrittene WM-Gastgeber Katar offenbar mit drastischen Mitteln zu unterbinden versucht. Der 76-Jährige hat inzwischen teilweise Einblick in die Unterlagen, die der amerikanischen Nachrichtenagentur AP vorliegen. "Für mich besteht der schwerwiegende Verdacht, dass ich in meiner aktiven Zeit als Mitglied des FIFA-Exekutiv-Komitees bespitzelt worden bin, von dem kurz zuvor gewählten WM-Gastgeber Katar", erklärte Zwanziger auf einer Pressekonferenz.

Den Unterlagen zufolge sollen aus Katar allein 10 Millionen US-Dollar geflossen sein, um den Funktionär zu beeinflussen. Beauftragt dafür war demnach die vom früheren CIA-Mann Kevin Chandler gegründete Firma Global Risk Advisors. "Man beginnt nachzudenken, ob das denn sein kann. Wer könnte das gewesen sein? Das ist das Perfide an solchen Ermittlungen", so Zwanziger am Donnerstag Nachmittag auf der Pressekonferenz in Koblenz.

Kritik an Katar und FIFA

Theo Zwanziger war zwischen 2004 (zunächst zwei Jahre als Doppelspitze mit Gerhard Mayer-Vorfelder) und 2012 DFB-Präsident. Er saß zudem von 2011 bis 2015 im Exekutivkomitee des Weltverbandes FIFA. Er hatte immer wieder die Vergabe der WM an Katar kritisiert, die in diesem Jahr vom 21. November bis 18. Dezember ansteht. 2016 entschied das Landgericht Düsseldorf, dass er das Emirat als "Krebsgeschwür des Weltfußballs" bezeichnen darf, wie er es 2015 in einem Interview getan hatte. Er gewann damit einen Rechtsstreit mit dem Fußballverband von Katar. Die versuchten Beeinflussungen Zwanzigers sollen 2014 geendet haben.

Der gebürtige Altendiezer bestätigte auch, dass "Leute schon auf mich Einfluss genommen haben, besonders bei der FIFA, meine Meinung zu korrigieren". Der Sport dürfe sich aber "nicht anmaßen, Diktatoren dadurch zu verändern, dass wir ihnen die größten Ereignisse des Sports, Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften geben und meinen, wenn das dann rum ist, hat sich die Welt verändert. Plötzlich sind das alles Menschenrechtsfanatiker". Die Menschenrechts-Komission der FIFA bezeichnete Zwanziger als "Feigenblatt".

Die Vergabe des Endrundenturniers im Dezember 2010 an Katar sorgt weltweit seit dem für massive Kritik, vor allem von Menschenrechtlern, die unter anderem den Umgang mit Arbeitern auf den WM-Baustellen mit vielen Toten bemängeln. Zudem gab es immer wieder Korruptionsvorwürfe.