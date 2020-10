Der Profifußball verliert in der Corona-Zeit zunehmend an Akzeptanz. Das soll sich bald ändern. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Taskforce "Zukunft Profifußball" ins Leben gerufen. Experten aus unterschiedlichsten Bereichen setzen sich mit dem Thema auseinander. Die Erwartungen sind hoch.

Wie soll es weitergehen mit dem deutschen Profifußball? Klar ist: Es muss Veränderungen geben, am besten möglichst bald. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Vereine haben bedrohliche Ausmaße angenommen. Der Druck von Seiten der Politik und Fan-Organisationen wächst. Mit der Taskforce "Zukunft Profifußball" hat die DFL eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die das Milliardengeschäft Fußball überdenken und Zukunftsansätze ausarbeiten soll.

Zukunftsoptionen aus verschiedenen Blickwinkeln

Die 35-köpfige Taskforce besteht aus Expertinnen und Experten unter anderem aus Sport, Politik und Gesellschaft, die in drei Arbeitsgruppen eingeteilt sind. So sollen möglichst viele verschiedene Perspektiven mit einfließen. Am Dienstag (11 Uhr) startet das Projekt mit einer Schalte der ersten von drei Arbeitsgruppen, weitere werden am 19. und 27. Oktober folgen. Moderiert werden sie jeweils von Heidi Möller, der Geschäftsführenden Direktorin des Instituts für Psychologie der Universität Kassel.

Sieben Kernthemen wurden für die Taskforce festgelegt. Unter anderem sollen Gehaltsobergrenzen, finanzielle Rücklagen der Vereine, Maßnahmen zur Wettbewerbsbalance, Verankerungen in der Gesellschaft, die Förderung des Frauenfußballs und ein Verhaltenskodex für Spieler und Fans thematisiert werden.

Helen Breit: "Ich werde mich nie mit einem Produkt identifizieren"

Teil dieser Arbeitsgruppen ist auch Helen Breit, die Vorsitzende der bundesweiten Fan-Initiative "Unsere Kurve". In der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg sprach sie über einen "dauerhaften Prozess der Kommerzialisierung". Den Fans werde das Gefühl gegeben, dass "noch mehr und noch mehr Geld" die oberste Priorität sei und weit über dem Fandasein stehe. Der deutsche Profifußball werde immer mehr zu einem "Produkt". Dem steht die 33-Jährige sehr kritisch gegenüber. Fußball bedeute für sie Leidenschaft und Identifikation, nicht Geld und Kommerz. Die Fansprecherin werde sich "nie mit einem Produkt identifizieren" können.

Stattdessen hat Breit zusammen mit anderen Fans Konzepte erarbeitet, wie der Fußball aus ihrer Sicht in Zukunft aussehen könne. Den Fokus wollen sie dabei aber erst mal nicht auf einzelne Maßnahmen legen, sondern auf die Zukunftsvorstellungen der Fans allgemein. Nur wenn die Zielrichtung klar definiert sei, würde es Sinn machen, über mögliche Maßnahmen nachzudenken, so die Vorsitzende der Fan-Initiative gegenüber SWR Sport.

Geisterspiele als Retter in der Not

Etwa ein Drittel aller Profivereine hätte die Spielzeit nicht überlebt, wäre sie nicht mit Geisterspielen zu Ende gebracht worden. Laut Cem Özdemir zeigt das, "dass nicht nachhaltig gewirtschaftet wird, dass es nicht ausreichend Rücklagen gibt" im deutschen Profifußball. Wie auch Helen Breit ist der Bundestagsabgeordnete der Grünen eines von 35 Mitgliedern der "Taskforce Zukunft Profifußball". Unter anderem will er mithelfen nach Lösungen zu suchen, wie die Bundesliga wieder attraktiver werden kann. Junge Talente ziehe es oft ins Ausland, wer Deutscher Meister wird, sei in der jüngeren Vergangenheit quasi in Stein gemeißelt.

Es gibt also viele Probleme, die den deutschen Profifußball aktuell betreffen. Klar ist: Es wird nicht leicht, verlorene Akzeptanz zurückzugewinnen und ihn für die Gesellschaft wieder interessanter zu machen.