Nominierung zum "Tor des Monats": "Geiles Ding" für Kickers-Stürmer David Braig

Mit seinem Seitfallzieher zum 6:1 gegen Oberachern hat David Braig von den Stuttgarter Kickers für Aufsehen gesorgt. Nun wurde der Stürmer für das "Tor des Monats" der ARD-Sportschau nominiert.

"Die Flanke kam so schön, den musste ich ja fast so annehmen", kommentiert David Braig lachend seinen Seitfallzieher, der ihm die Nominierung zum "Tor des Monats" September einbrachte.

Am 6. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg erzielte der 31-Jährige beim 6:1-Erfolg gegen Oberachern gleich zwei Treffer für die Stuttgarter Kickers. Das 2:1 in der 24. Minute per Kopf, das 6:1 in der 83. Minute eben mit einem spektakulären Seitfallzieher. "Definitiv eins der schönsten Tore, das ich je gemacht habe", sagt Braig im SWR Sport-Interview.

Kickers-Geschäftsführer Becher zur Nominierung: "Für uns ist es einfach toll"

"Wir haben schon während des Spiels gedacht: Das könnte noch was werden", erzählt Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher und ergänzt: "Deshalb hat sich direkt nach der Partie das Kickers-TV-Team an die Arbeit gemacht und die besten Perspektiven zusammengestellt." Die habe die Crew aus Ehrenamtlichen dann proaktiv an die Sportschau-Redaktion in Köln geschickt.

Bis die tatsächliche Nominierung dann aber fest stand, vergingen gut drei Wochen. "Am Samstag nach dem Ligaspiel (6:0 beim Offenburger FV) gab's die freudige Nachricht", sagt Becher. "Für uns ist es einfach toll, wenn ein Kickers-Tor aus dem ältesten Stadion Deutschlands, der Waldau, in der Sportschau gezeigt wird und über die Region hinaus zu sehen ist."

David Braig freut sich über "geiles Ding"

Noch bis zum 22. Oktober läuft die Abstimmung bei der Sportschau. Wie gut Braigs Chancen gegen die vier anderen Nominierten Dimitrij Nazarov (FC Erzgebirge Aue), Jill Bayings (Bayer Leverkusen), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) und Marco Richter (Hertha BSC) stehen, kann der Kickers-Stürmer schwer einschätzen. "Da sind schon sehr gute Tore dabei, und die anderen Vereine haben nochmal eine größere Reichweite", sagt Braig und betont, dass der Ausgang der Abstimmung für ihn zweitrangig sei. "Für mich ist allein die Nominierung ein geiles Ding. Als kleiner Junge habe ich mir das "Tor des Monats" immer angeschaut. Jetzt selbst dabei zu sein, ist super."

Der ganze Verein drückt Braig die Daumen

Beim aktuellen Oberliga-Tabellenführer drücken ihm jedenfalls alle die Daumen. "Ich selbst habe schon abgestimmt und auch mitbekommen, dass in diversen Fanlagern die Werbetrommel gerührt wird", sagt Geschäftsführer Becher. "Als Verein wollen wir natürlich auch noch etwas auf die Beine stellen." Sollte der gebürtige Ehinger die Wahl dann tatsächlich gewinnen, will er seinen Mannschaftskollegen auf jeden Fall einen ausgeben. "Über eine Kiste Bier werden die sich schon freuen."