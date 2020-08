Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die neue Bundesliga-Saison am 18. September beginnt. Nun hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den offiziellen Spielplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. SWR Sport gibt einen Überblick über die Partien der Südwestklubs.

In sechs Wochen rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Nun steht fest, wer wann gegen wen spielt. Für die 18 Erstliga-Vereine wird die kommende Saison allerdings deutlich intensiver als normalerweise. Aufgrund des eng getakteten Zeitplans ist die Winterpause stark verkürzt, bereits am ersten Januar-Wochenende wird wieder gespielt. Durch den späten Beginn Mitte September wird es zudem vor der Weihnachtspause erstmals keinen Herbstmeister geben, da bis dahin lediglich 13 Spieltage absolviert sein werden.

An drei der 34 Spieltage müssen die Vereine unter der Woche ran (Englische Wochen). Im Gegenzug pausiert die Liga an drei Wochenenden, da an diesen Spiele der Nationalmannschaften stattfinden. Viele Spieler pausieren also auch an diesen Terminen nicht.

Der letzte Spieltag wird schließlich am 22. Mai 2021 ausgetragen. In der Woche darauf finden die Relegationsspiele statt. Ein paar Wochen später steht bereits die verschobene Europameisterschaft an.

Den gesamten Bundesliga-Spielplan gibt es hier.

1. Spieltag: 1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim

2. Spieltag: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München

3. Spieltag: Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim

4. Spieltag: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

5. Spieltag: SV Werden Bremen vs. TSG Hoffenheim

1. Spieltag: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg

2. Spieltag: SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg

3. Spieltag: Borussia Dortmund vs. SC Freiburg

4. Spieltag: SC Freiburg vs. SV Werder Bremen

5. Spieltag: 1. FC Union Berlin vs. SC Freiburg

"Uns erwartet wieder ein spannender Spielplan, diesmal mit einem anspruchsvollen Start auswärts bei RB Leipzig. Gleich zu Beginn auf einen solchen sportlichen Hochkaräter zu treffen, gibt uns die Chance, uns direkt zu beweisen. Außerdem haben wir gegen Leipzig noch viel aus der vergangenen Saison wiedergutzumachen. Gegen Stuttgart, Leverkusen und Gladbach haben wir aus den ersten fünf Partien gleich drei Heimspiele, dazwischen noch eine Auswärtspartie bei Union Berlin, das ist ein richtig interessantes und anspruchsvolles Startprogramm. Jetzt wollen wir den Fokus voll auf die Vorbereitung legen, damit wir in unserer zwölften Bundesligasaison in Folge einen guten Start hinlegen können. Wir freuen uns riesig darauf, dass es bald wieder losgeht", kommentierte Sportvorstand Rouven Schröder die Terminierungen.

1. Spieltag: RB Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05

2. Spieltag: FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart

3. Spieltag: 1. FC Union Berlin vs. FSV Mainz 05

4. Spieltag: FSV Mainz 05 vs. Bayer 04 Leverkusen

5. Spieltag: FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach

Der VfB Stuttgart empfängt zum Start in die neue Bundesliga-Saison den SC Freiburg zum baden-württembergischen Landesduell. Das geht aus der Veröffentlichung des Spielplans durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag hervor. "Mit dem SC Freiburg wartet jetzt im Baden-Württemberg-Duell eine Mannschaft auf uns, die eine überragende Saison gespielt hat, nicht nur physisch sehr stark ist und eine sehr große Herausforderung für unsere Mannschaft darstellt", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der erste Spieltag wird vom 18. bis 21. September ausgetragen. Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Stuttgarter am Wochenende danach beim FSV Mainz 05, anschließend kommt Bayer 04 Leverkusen in die Mercedes-Benz Arena. Bis zur kurzen Winterpause stehen für den VfB 13 Spieltage an.