Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die neue Saison der 2. Liga am 18. September beginnt. Nun hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auch den offiziellen Spielplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. SWR Sport gibt einen Überblick über die Partien der Südwestklubs.

In sechs Wochen rollt der Ball in der 2. Liga wieder.Nun ist offiziell, wer wann gegen wen spielt. Für die 18 Zweitliga-Vereine wird die kommende Saison allerdings deutlich intensiver als normalerweise. Aufgrund des eng getakteten Zeitplans ist die Winterpause stark verkürzt, bereits am ersten Januar-Wochenende wird wieder gespielt. Durch den späten Beginn Mitte September wird es zudem vor der Weihnachtspause erstmals keinen Herbstmeister geben, da bis dahin lediglich 13 Spieltage absolviert sind.

An drei der 34 Spieltagen müssen die Vereine unter der Woche ran (englische Wochen). Im Gegenzug pausiert die Liga an drei Wochenenden, da an diesen Spiele der Nationalmannschaften stattfinden. Viele Spieler pausieren also auch an diesen Terminen nicht. Der letzte Spieltag wird schließlich am 23. Mai 2021 ausgetragen. In der Woche darauf finden die Relegationsspiele statt. Ein paar Wochen später steht bereits die verschobene Europameisterschaft an.

Den gesamten Spielplan der 2. Bundesliga gibt es hier.

1. Spieltag: 1. FC Heidenheim 1846 vs. Eintracht Braunschweig

2. Spieltag: FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim 1846

3. Spieltag: 1. FC Heidenheim 1846 vs. SC Paderborn 07

4. Spieltag: FC Erzgebirge Aue vs. 1. FC Heidenheim 1846

5. Spieltag: 1. FC Heidenheim 1846 vs. VfL Osnabrück

1. Spieltag: SV Sandhausen vs. SV Darmstadt 98

2. Spieltag: 1. FC Nürnberg vs. SV Sandhausen

3. Spieltag: SV Sandhausen vs. FC St. Pauli

4. Spieltag: Karlsruher SC vs. SV Sandhausen

5. Spieltag: SV Sandhausen vs. SC Paderborn 07