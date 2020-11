Am heutigen Montag wird der Sommermärchen-Prozess wohl endgültig wegen Verjährung beendet. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist nicht zufrieden mit der Entwicklung - und kämpft deshalb weiter um Aufklärung.

Fritz Keller gibt nicht auf. Wenn die Schweizer Justiz am Montag endgültig die Akten zum Sommermärchen schließen wird, will der Präsident des DFB die Suche nach der Wahrheit auf eigene Faust übernehmen. "Es ist höchst unbefriedigend, ja frustrierend", sagt der Schwarzwälder, "dass wir noch immer kein abschließendes Bild rund um die infrage stehenden Abläufe der WM 2006 haben."

Der DFB wird aktiv

Der DFB wird deshalb aktiv. So stimmte das Präsidium des weltweit größten Einzelsportfachverbands am Freitag dem Antrag von Keller zu, "konkret die DFB-internen Umstände, Abläufe und Prozesse rund um die zurückliegende Aufklärungsphase" zu beleuchten.

Schweizer Justiz gibt kein gutes Bild ab

Dies sei ein "wichtiger Schritt seitens des DFB, weitere Erkenntnisse zu sammeln" - die Justiz der Eidgenossen hatte mit ihren jämmerlichen Auftritten seit der Verfahrenseröffnung am 6. November 2015 schließlich nicht dazu beigetragen. Trotz des Wissens über die am Montag (27. April) eintretende Verjährung zogen sich die Ermittlungen und die Anklageerhebung viel zu lange hin.

Das Rennen gegen die Zeit ist nicht mehr zu gewinnen

Erst am 9. März dieses Jahres startete im Tessin die Verhandlung gegen die Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger aus dem rheinland-pfälzischen Altendiez und Wolfgang Niersbach, den früheren DFB-Generalsekretär und -Schatzmeister Horst R. Schmidt sowie den Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi. Nun ist das Rennen gegen die Zeit nicht mehr zu gewinnen - auch, aber längst nicht nur wegen der Corona-Pandemie.

"In der Regel ist schon davor im Verfahren etwas schiefgelaufen", kritisierte die Schweizer Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Unter anderem steht aufgrund nicht protokollierter Geheimtreffen von Bundesanwalt Michael Lauber mit FIFA-Präsident Gianni Infantino der Verdacht der Befangenheit im Raum. Die mittlerweile vielfach kritisierte Bundesanwaltschaft (BA) hatte Zwanziger, Niersbach, Schmidt und Linsi vorgeworfen, über den eigentlichen Zweck einer Zahlung aus dem Jahr 2005 in Höhe von 6,7 Millionen Euro vom DFB an den Weltverband FIFA getäuscht zu haben. Das Verfahren gegen Schlüsselfigur und OK-Chef Franz Beckenbauer war wegen dessen Gesundheitszustand abgetrennt worden. Die Beschuldigten hatten den Vorwurf stets bestritten.

Skandal für den DFB noch nicht abgeschlossen

Der DFB trat in dem Prozess als Privatkläger auf, was auch erklärt, warum für ihn der Skandal noch längst nicht abgeschlossen ist. "Wir als Verband können niemanden zwingen, sein Wissen mit uns zu teilen. Aber wir haben die Pflicht, und es ist mir ein persönliches Anliegen, innerhalb unserer Möglichkeiten alles für eine Aufklärung zu unternehmen", sagte Keller.

Was in der Schweiz also verpasst worden war und ab Montag nicht mehr möglich ist, soll in Deutschland viel besser laufen. Hier ließ das Oberlandesgericht Frankfurt/Main im vergangenen Sommer die Anklage gegen die Beschuldigten doch zu, nachdem im Oktober 2018 das Landgericht Frankfurt/Main zunächst beschlossen hatte, auf die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu verzichten. Zwanziger, der den Schweizern gegenüber noch Schmerzensgeld-Forderungen erheben könnte, bekommt somit auch die Möglichkeit das zu erkämpfen, was wegen der Verjährung verhindert wird. "Wir haben nichts gemacht, das gilt auch für die anderen", sagte der Jurist: "Wenn es verjährt ist, kann ich keinen Freispruch kriegen, der natürlich sonst zwingend wäre."