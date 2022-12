Nellinger Skatbrüder in Katar: "Es kommt keine echte Stimmung auf."

Vor 28 Jahren - bei der WM 1994 in den USA - waren sie zum ersten Mal mit dabei. Die Skatbrüder aus Nellingen, aus der Nähe von Stuttgart. Zu siebt sind sie nun nach Katar gereist, um die DFB-Elf zu unterstützen.

Angefangen hat alles beim Kartenspielen. Mit dem Geld aus der Skatkasse fahren Reiner Osswald und sein Bruder zur WM 1994 in den USA. "Wir hatten ein bisschen Geld übrig und dann haben wir beschlossen wir gehen zur WM", sagte Osswald. Von da an hat ihn das WM-Fieber gepackt. Seit 1994 hat er keine Weltmeisterschaft verpasst. In Katar erlebt er nun seine 8. WM live und in Farbe.

Sieben Freunde reisen nach Katar

In Katar hat sich eine bunte Freundesgruppe zusammengefunden. Die einen spielen Skat, die anderen kennen sich vom Fußball. Einige sind WM-Routiniers, für andere ist es die erste Weltmeisterschaft. Aber die sieben Männer haben eines gemeinsam und das ist der Spaß am Fußball.

Anna Klär zusammen mit der Freundesgruppe aus Nellingen in Katar SWR Anna Klär

4.000 Euro haben die Freunde für den Trip bezahlt, WM-Tickets nicht eingerechnet. Gekommen sind sie unter anderem auch für das besondere WM-Feeling. Davon sind alle aber enttäuscht. "Hier tut man sich insgesamt ein bisschen schwer, weil einfach keine echte Stimmung aufkommt", erzählen sie.

"Die Welt war ein Dorf"

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften, war die Stimmung eine andere. So auch 2018 in Russland: "Wir haben da tolle WM-Partys gefeiert. Bei jedem Spiel gab es richtige Partys mit unseren Gegnern." Auch eine Niederlage konnte ihnen dort nicht die Stimmung vermiesen.

Auf ihren Reisen sammeln die Männer alle vier Jahre nicht nur tausende Kilometer, sondern auch besondere Geschichten. Einige davon mit historischem Wert. Bei der WM 1994 waren sie gegen Südkorea im Stadion in Dallas. "Wir hatten leichte Schwierigkeiten mit der Leistung unseres Teams. Allen voran Stefan Effenberg, der die Lustlosigkeit und Arroganz in Person war", erzählt Reiner Osswald. Ihren Unmut machten sie in Pfiffen laut: "Wir haben so lange gepfiffen und "Effe raus" geschrien, bis er dann vom Trainer rausgenommen wurde, nachdem er uns den Stinkefinger gezeigt hat. Der Rest ist Geschichte. Stefan "Effe" Effenberg wurde daraufhin vom damaligen Bundestrainer Berti Vogt aus der Nationalmannschaft geworfen.

Stefan Effenberg bei der WM 1994 beim Spiel gegen Südkorea in Dallas IMAGO WEREK

Trauriger Höhepunkt in Frankreich 1998

Auch einige weniger schöne Erfahrungen machen die Nellinger. "Der traurige Höhepunkt war Frankreich, wo es eskaliert ist." Bei der WM 1998 kam es nach dem Spiel Deutschland gegen Jugoslawien zu Ausschreitungen, bei denen der französische Polizist Daniel Nivel in Lens von deutschen Hooligans attackiert und ins Koma geprügelt wurde.

In Erinnerung bleiben auch die Nächte in Paris, die "eindrücklich und somit wieder schön" waren. Über die genauen Ereignisse schweigt Reiner Osswald lieber. "Was in Paris war, bleibt in Paris", schmunzelt er.

Katarische Nächte - Fehlanzeige

Katarische Nächte gab es für die Freunde dieses Jahr nicht. Weil die Hotels entweder ausgebucht oder zu teuer waren, übernachtete die ganze Gruppe in Abu Dhabi und flog zu den Deutschland-Spielen ein. Damit fehlt die Nähe zur Mannschaft und zu den anderen Fans. "Normalerweise sind ja viele Teams auch beieinander oder viele Fans beieinander und das macht einfach Laune", erzählen sie. Einen Höhepunkt gibt es aber dennoch. Reiner Osswald trifft in Katar einen Freund aus Saudi-Arabien wieder, den er 2018 bei der WM in Russland kennengelernt hat.

Das Abenteuer Weltmeisterschaft in Katar endet für die Nellinger zum gleichen Zeitpunkt, wie auch das der deutschen Nationalelf. Die Enttäuschung darüber ist groß, aber in vier Jahren geht es weiter in die USA, die gemeinsam mit Kanada und Mexiko die WM 2026 ausrichten. Für die Nellinger geht es also zurück zu den Wurzeln, dorthin wo vor 28 Jahren alles begann.