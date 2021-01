per Mail teilen

Der ehemalige Fußballspieler Ciriaco Sforza feiert am 2.3.20 seinen 50. Geburtstag. Eine seiner Sternstunden war die sensationelle Deutsche Meisterschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 - die Roten Teufel waren als Aufsteiger in die Saison gegangen.

Mit 265 Spielen in der Bundesliga ist Sforza der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga. Zweimal feiert er in seiner Karriere die deutsche Meisterschaft, holt mit dem FC Bayern den Champions-League-Titel und zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Fußballern der 90er-Jahre.

Besondere Verbindung zum FCK

Eine ganz besondere Verbindung hat der Ausnahmespieler zum 1. FC Kaiserslautern: Der FCK war nicht nur seine erste Station in der Bundesliga - gleich dreimal unterschrieb er als Profi einen Vertrag beim FCK. Schon in seiner ersten Bundesligasaison 1993/94 machte sich der Schweizer einen Namen. Der FCK wurde mit nur einem Punkt Rückstand auf die Bayern Vizemeister. Ausgerechnet der FC Bayern holte Sforza 1995 für eine beachtliche Ablösesumme.

Nach Stationen beim FCB und Inter Mailand kehrte Sforza 1997 zum FCK zurück. Die Mannschaft war gerade erst zurück in der ersten Liga und wurde als Aufsteiger sensationell Meister. Es war eine wichtige und erfolgreiche Phase in der Karriere des Schweizers. In der darauffolgenden Champions-League-Saison schied der FCK im Viertelfinale gegen den FC Bayern aus.

Die Beziehung zwischen Sforza und dem FCK lebte von Höhen und Tiefen: Der Spieler äußerte öffentlich Kritik an der Transferpolitik seines Vereins und es kam zur Auseinandersetzung mit Trainer Otto Rehhagel. In der Folge wechselte der Schweizer zurück zum FC Bayern, feierte dort die größten Erfolge seiner Karriere. Zu seiner zweiten Meisterschaft kam 2001 ein Champions-League-Titel.

Suspendierung 2005, Karriereende 2006

Als Sforza bei den Bayern nicht mehr zu den Stammspielern gehörte, wechselte er 2002 ein drittes Mal zum FCK. Doch seine erfolgreichsten Zeiten als Spieler waren vorbei; verletzungsbedingt machte er nicht mehr viele Spiele. Sein letztes Spiel absolvierte er im Oktober 2005 gegen Borussia Dortmund. Nach der Partie wurde er suspendiert, weil er sich mit Trainer Henke anlegte. 2006 stieg der FCK aus der Bundesliga ab und Sforza beendete seine aktive Karriere.

Sforza polarisierte die Anhänger. Teils wurde seine gradlinige Art geschätzt, andererseits war er als schwieriger Charakter bekannt. So oder so ist er einer der erfolgreichsten Spieler, die jemals für den FCK auf dem Platz standen.

Nationalmannschaft und Trainerkarriere

Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte Sforza 79 Länderspiele. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1994 und der Europameisterschaft 1996 zählen zu den größten Erfolgen seiner Karriere. 1999 gewann er die Auszeichnung als bester Schweizer Nationalspieler des Jahres.

Inzwischen ist Ciriaco Sforza Fußballtrainer in der Schweiz. Als Trainer absolvierte er Stationen beim FC Luzern, bei den Grasshoppers Zürich und beim FC Wohlen. Seit April 2019 trainiert er den FC Will in der Challenge League.