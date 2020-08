Er spielt eine überragende Saison für den FC Bayern und schoss den Rekordmeister jüngst mit zwei Toren ins Finale der Champions League. Serge Gnabry hat in den vergangenen vier Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Doch angefangen hat alles in einem kleinen Dorf in Schwaben.

Es lief die 18. Spielminute im Halbfinalduell mit Olympique Lyon, als Serge Gnabry die Bayern-Fans aufatmen ließ. Nach einer schwierigen Anfangsphase nahm der Flügelspieler einen langen Ball mit der Brust herunter, dribbelte an vier Verteidigern vorbei und knallte die Kugel mit dem schwachen Fuß links oben in den Winkel. Ein Weltklasse-Tor, das Serge Gnabrys Saison perfekt beschreibt: Dem 25-Jährigen gelingt nahezu alles, er ist aus der Stammelf des Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken.

Gnabrys Vater: "Er hat alles im Haus kaputtgeschossen"

Diese Karriere hätte sich Gnabry vor sieben Jahren sicher nicht träumen lassen. Damals hat SWR Sport den gebürtigen Stuttgarter in seiner Heimat Weissach besucht. Dort, knapp 20 Kilometer Luftlinie von der Landeshauptstadt entfernt, entdeckte er mit nicht mal zwei Jahren das Fußballspielen.

Sein Vater Jean-Hermann schenkte ihm seinen ersten Lederball – ein Fehler, wie er später bemerkte. Denn der stramme Schuss, den heute Torhüter in ganz Europa fürchten, wurde damals schon Fensterscheiben oder Blumenvasen zum Verhängnis: "Er hat alles im Haus kaputtgeschossen. Deshalb haben wir gesagt: Du musst raus auf den Platz."

Schon immer ein gutes Team: Vater Jean-Hermann Gnabry (links) und sein Sohn Serge SWR

Mit 16 Jahren der Wechsel auf die Insel

Und so meldete ihn sein Vater, der von der Elfenbeinküste stammt, mit vier Jahren beim TSV Weissach an. Sechs Jahre später schloss er sich 2005 dem Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart an. Er durchlief mehrere Jugendmannschaften, seine Trainer schwärmten allesamt von Gnabrys Talent. Doch mit 16 Jahren wurde das Interesse an seiner Person größer – der Angreifer musste eine Entscheidung für die Zukunft treffen.

Der damalige Sportdirektor des VfB, Jochen Schneider, wollte Gnabry unbedingt halten. "Wir haben ihm frühzeitig einen Fördervertrag angeboten, wie es für Jugendspieler üblich ist. Aber die Clubs aus der Premier League haben ihn so sehr gereizt, dass er nicht nein sagen konnte." Serge Gnabry wählte das Ausland und wechselte zum FC Arsenal ins Team von Trainerlegende Arsène Wenger.

2016: Gnabry kehrt nach Deutschland zurück und startet durch

Nachdem er in London fünf Jahre lang nur wenig spielte, kehrte Gnabry 2016 nach Deutschland zurück. Mit Werder Bremen spielte er eine überzeugende Saison und wurde sogar deutscher Nationalspieler. Im Sommer schlug dann der FC Bayern zu, verlieh den jungen Flügelspieler allerdings für ein Jahr zur TSG Hoffenheim. Im Kraichgau bewies er, was man ihm in München noch nicht zugetraut hatte: Serge Gnabry war nicht nur einer der vielversprechendsten Angreifer der Liga, sondern führte die TSG mit 17 Torbeteiligungen in 22 Spielen in die Champions League. Seitdem ist Gnabry ein fester Bestandteil des Bayern-Kaders.

Bundestrainer Löw: "Gnabry spielt bei mir immer"

Auch im Dress der Nationalmannschaft ist der Deutsch-Ivorer mittlerweile Leistungsträger, 13 Tore in 13 Spielen sprechen für sich. Diese Quote hat im sogar eine Einsatzgarantie eingebracht: "Serge Gnabry spielt bei mir immer", sagte Bundestrainer Joachim Löw erst im vergangenen September.

Es scheint, als hätten all die Scherben im heimischen Weissach doch etwas Gutes gehabt. So kam Serge Gnabry zum Vereinsfußball, in dem er gute 20 Jahre später eine Saison mit Weltklasseformat spielt. Die will er am kommenden Sonntag mit dem Champions-League-Titel krönen.