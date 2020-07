per Mail teilen

Erfolge feiern, das können sie beim FSV Salmrohr. Zuletzt beim Gewinn des Rheinlandpokals 2019. Dieses Jahr gab es allerdings keine Feier - trotz des überraschenden Aufstiegs in die Oberliga.

Nach drei Jahren ist der FSV Salmrohr zurück in der Oberliga Südwest - auf kuriose Art und Weise. Die Entscheidung fiel am grünen Tisch. Eine Aufstiegsrunde der Verbandsligisten konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr stattfinden. Der Südwestdeutsche Fußballverband entschied, dass neben den Tabellenführern auch alle Zweitplatzierten aus den Verbandsligen in die Oberligen aufsteigen dürften.

Salmrohr nur auf Platz drei

Der FSV Salmrohr war nur Tabellendritter, eigentlich also nicht zum Aufstieg aus der "Rheinlandliga" (Verbandsliga, Anm. d. Red.) berechtigt. Aber nach Anwendung der Quotientenregel hatten die Männer aus dem Salmtal 2,14 Punkte - genauso viele wie der Zweitplatzierte TSV Emmelshausen. Also dürfen aus Gründen der Fairness jetzt beide hoch in die Oberliga.

"Tatsächlich war Totenstille"

Im Verein hatte man damit gar nicht mehr gerechnet: "Wir haben uns eigentlich alle darauf eingestellt, noch ein Jahr Rheinland-Liga zu spielen", so ein Spieler. Trainer Lars Schäfer war von der Reaktion seiner Mannschaft überrascht: "Tatsächlich war Totenstille. Ich denke die Jungs haben auch erst gedacht wir würden sie anflunkern." Aber es ist die Wahrheit, Salmrohr steigt auf.

Ein Verein mit Geschichte

In der Saison 1986/87 spielte Salmrohr ein Jahr lang in der 2. Bundesliga. Das waren die größten Zeiten des Vereins aus dem kleinen rheinland-pfälzischen Dorf Salmtal. Zwar ging es als Tabellenletzter direkt wieder runter in die Oberliga Südwest, aber auch dort spielte man erfolgreich weiter. 1990 wurde der FSV Deutscher Amateurmeister, im Anschluss spielte der Verein in der Oberliga weiter oben mit, qualifizierte sich auch für die neu geschaffene Regionalliga und kickte dort noch einige Jahre.

Der letzte große Erfolg

Zum letzten Mal richtig feiern konnte der FSV Salmrohr beim Rheinlandpokalsieg 2019. Mit diesem Erfolg zog der Verein in den DFB-Pokal ein, traf dort auf Holstein Kiel (0:6). Damals waren Jubelstürme noch erlaubt. Dieses Mal lief alles ganz ruhig ab.

Richtige Vorbereitung noch unmöglich

Immer noch herrscht Corona-Ausnahmezustand - auch beim FSV Salmrohr. Vorbereitung auf die neue Saison? Fehlanzeige. Die Kabinen dürfen noch nicht benutzt werden. Das Training einmal wöchentlich eine Spaßeinheit. Die echte Vorbereitung beginnt erst, wenn feststeht, wann die neue Saison losgeht. Was aber schon sicher ist: Wenn der FSV Salmrohr die Klasse halten sollte, wird es sicherlich wieder laut werden im Salmtal - so wie eigentlich immer, wenn es was zu feiern gibt. Nur eben dieses Jahr nicht.