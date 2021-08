Heiner Backhaus ist ein Weltenbummler. Während seiner aktiven Profikarriere hat er viele Länder besucht. Mittlerweile gibt er als Trainer seine Erfahrungen an die junge Regionalliga-Mannschaft vom TC Rot-Weiß Koblenz weiter.

Heiner Backhaus nimmt uns mit auf eine Weltreise. In einem Koffer hat er über 20 Trikots von Vereinen auf der ganzen Welt liegen. Er war Landesmeister auf Malta und auf Zypern, besiegte mit dem maltesischen Haupstadtclub FC Valletta mal Juventus Turin und spricht sechs Sprachen. Selbst nennt er sich "Groundhopper". Eine große Bandbreite an Erfahrung, die er an die Jungs vom FC Rot-Weiß­­ Koblenz weitergeben kann, bringt er mit.

Im Herzen ein Schalker

Sein allererstes Trikot aber bekam er von Schalke von seinem Großvater. Hier, in Glesenkirchen, bei den Königsblauen liegt der Ursprung und die Basis. Hier begann seine Spieler-Laufbahn. Er ist ein Junge aus dem Ruhrgebiet und seine Familie ist im Herzen blau-weiß. Besondere Trikots gibt es aber nicht. Jede Station auf seiner Reise hat ihm dabei geholfen, die Menschen besser zu verstehen und Empathie zu entwickeln. Die gelernten Sprachen helfen Heiner Backhaus heute, sich mit seinen Spielern aus dem Ausland besser verständigen zu können. "Die Körpersprache ist auch entscheidend dafür, wie schnell sich ein Mensch dir öffnet", sagt der 39-Jährige im Interview mit SWR Sport.

DFB-Pokal als Meilenstein im Verein

Am Wochenende spielten die Koblenzer im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. die Rot-Weißen verloren mit 0:3. Zum Saisonstart gaben nicht nur die Spieler ihr Bestes, sondern auch der Trainer versuchte seine Jungs auf der anderen Seite des Spielfeldes zu erreichen, seine Stimme musste leiden, fokussiert und aggressiv führet er sein Team an. Der gebürtige Wittener bestreitet die zweite Saison in Folge als Trainer in Koblenz und nicht nur die Spieler schätzen die Arbeit von ihm. Auch Backhaus hält viel von dem Zusammenhalt im Verein: "Ein Verein, der von tollen Menschen geführt wird. Leute, die das wirklich ehrenamtlich machen, mit ganzer Hingabe und Leidenschaft, 24 Stunden am Tag erreichbar sind", schwärmt Backhaus über seinen Arbeitgeber. Es sind die Kleiningkeiten, die Backhaus in Koblenz Freude machen. Ein Meilenstein diese Saison ist schon geschafft. Im Oberwerth-Stadion hat das Trainerteam ein eigenes Büro, die Mannschaft ihre eigene Kabine und die Struktur des Trainings wurde der Regionalliga angepasst.

Backhaus ist viel rumgekommen

Syrien, Libanon, China, Malta, Saudi-Arabien – Heiner Backhaus hat viel erlebt und sich großem Druck ausgesetzt. "Ein Stadion ist voller Energie, doch wenn du auf dem Platz alles für die Mannschaft gibt’s, verzeiht die Fankurve viel. So ein Stadion ist ja ein Energiefeld und wenn du da als Spieler komplett am Limit bist, dann verzeihen sie dir jede Niederlage", sagt Backhaus rückblickend.

Trainervorbild Wolfgang Frank

Sein Verein, TC Rot-Weiß Koblenz, lebt eine Philosophie, die Heiner Backhaus so sein lässt, wie er ist. Impulsivität und Emotion gehören zu seinen Stärken, die er in Koblenz voll ausleben kann. Durch sein Gefühl für den Menschen, kann er sich schnell in die Spieler aus anderen Städten oder dem Ausland hineinversetzen, die ihre Heimat aufgeben und bei ihm Fußball spielen wollen. In Wolfgang Frank, der auch bei Mainz 05 seine Spuren hinterlassen hat, hat Heiner Backhaus sein Trainervorbild gefunden. Backhaus trainierte als Spieler in der Saison 2006/2007 bei Kickers Offenbach unter Wolfgang Frank. Nur eine Saison, die Backhaus aber nachhaltig prägte. Frank hat aus ihm damals einen Teamplayer gemacht, hat seinen ganzen Fokus auf das Spiel und die Gemeinschaft gedreht. Die Harmonie zwischen Trainer und Verein passt in Koblenz und vielleicht ist Heiner Backhaus am Ende seiner langen Reise angekommen.