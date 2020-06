Der 1. FC Heidenheim spielt in der diesjährigen Relegation gegen den SV Werder Bremen um den Aufstieg in die Bundesliga. Der Klub von der Ostalb ist jedoch bei weitem nicht der erste Verein aus dem Südwesten, der in den Entscheidungsspielen antreten muss.

In den zwei Relegations-Spielen gegen den Bundesligisten Werder Bremen haben die Heidenheimer mindestens 180 Minuten Zeit sich für die großartige Leistung in dieser Saison zu belohnen. Im Relegationsmodus haben sich jedoch schon so manche dramatische Szenen abgespielt. Seit 1982 gibt es den besagten Modus, jedoch wurde er von 1992 bis einschließlich 2008 ausgesetzt. Fünf mal spielten bisher Vereine aus dem Südwesten in der Relegation um den Verbleib in der Bundesliga oder um den Aufstieg in diese. Wir haben die vergangenen Relegations-Teilnahmen der Südwestclubs in unserer Bildergalerie zusammengefasst: