Die Profikicker aus dem Südwesten bereiten sich in Quarantäne-Trainingslagern auf die Fortsetzung der Saison vor. Doch wie sehen Unterkunft, Verpflegung und Training aus? Ein Blick hinter die Kulissen.

Der Fußball ist zurück! Am kommenden Wochenende rollt der Ball wieder in den Fußballstadien der Bundesliga und 2. Bundesliga. Auch im Südwesten bereiten sich die Profiklubs in isolierten Trainingslagern auf den Re-Start vor.

Gut eine Woche haben die Vereine also, um wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Der VfB Stuttgart hat sich dafür ins "Schlosshotel Monrepos" in Ludwigsburg zurückgezogen. Dort ist das Team untergebracht, für die Trainingseinheiten pendeln die Schwaben täglich zum Vereinsgelände im Neckarpark.

VfB-Verantwortliche zufrieden mit der Unterkunft

Um die Infektionsgefahr minimal zu halten, hat der Verein das Hotel ganz für sich allein. Mit den dortigen Bedingungen sind die Verantwortlichen sehr zufrieden, wie Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat in einer Telefonkonferenz mitteilten. "Der Essensraum war überraschend professionell eingerichtet." Außerdem habe man einen zusätzlichen Ausgang in den Saal gebaut, damit sich die Spieler weniger über den Weg laufen.

Strikte Vorschriften im Quarantäne-Hotel

Sportdirektor Mislintat befürwortet die Hygienevorschriften. Da er nicht im Hotel vor Ort ist, werde man ihn auch nur mit Maske am Trainingsgelände sehen. Trotzdem sei der Trainingsbetrieb unter diesen Umständen nicht einfach. "Das ist im Moment mehr Quarantäne als Trainingslager", lacht er am Telefon.

Abends wird gezockt

Langweilig wird es den VfB-Profis auch nach dem Training nicht: Abends versammelt sich das Team in einem Aufenthaltsraum – mit gebührendem Abstand natürlich. "Ein paar Jungs organisieren Gesellschaftsspiele, andere spielen Darts, manche zocken auch an der Konsole", berichtet Matarazzo.

KSC befürchtet Verletzungen

Der Erzrivale aus Karlsruhe hat derweil die Sportschule Schöneck am Durlacher Turm bezogen. Dort bleiben die Badener für sechs Tage, um sich auf ihr anstehendes Spiel gegen Darmstadt vorzubereiten. Neben der generellen Freude, wieder kicken zu dürfen, gab es allerdings auch Kritik. Kapitän Marc Lorenz sieht die fehlende Fitness schon im Trainingslager und befürchtet, dass es viele Verletzungen geben könnte.

Hoffenheim und Heidenheim mit kurzen Wegen zum Trainingsplatz

Die TSG Hoffenheim und der 1. FC Heidenheim haben sich den Weg vom Hotel zum Platz kurz gehalten. Beide Vereine haben eine Unterkunft direkt am Stadion bezogen – zum Training geht es dann zu Fuß. Ein Wehmutstropfen für die Kraichgauer: Starspieler Andrej Kramarić verpasst die Vorbereitung verletzungsbedingt. Dafür erhalten sieben Talente aus Nachwuchsmannschaften eine Chance, sich bei den Profis zu beweisen.

Auch Mainzer Zimmermädchen befolgen das Hygienekonzept

Da, wo sich Rhein und Main treffen, ist der FSV Mainz 05 untergebracht. Im Hotel "Favorite" gastieren die Nullfünfer, bevor es am Sonntag gegen den 1. FC Köln geht. Die beschlossenen Maßnahmen gelten übrigens nicht nur für die Mannschaft und deren Betreuer: "Auch die Zimmermädchen reinigen die Zimmer unter Einhaltung der Hygienevorgaben", berichtet Team-Manager Darius Salbert.

Freiburger simulieren Geisterspiele

Für den SC Freiburg wird das Trainingslager schon etwas früher zu Ende sein. Die Breisgauer treffen am Samstag auf RB Leipzig, weshalb sie schon am Freitag nach Leipzig aufbrechen. Momentan übernachten die Kicker aus Südbaden im abgelegenen Elztalhotel – das Training findet allerdings weiterhin im heimischen Schwarzwaldstadion statt. Dort wolle man die bevorstehende Geisterspielkulisse simulieren, so Cheftrainer Christian Streich.