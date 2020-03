Der Ball ruht wie erwartet weiter. Bis mindestens 30. April werden in der Bundesliga und 2. Liga keine Fußballspiele stattfinden.

DFL-Boss Christian Seifert lobte den Zusammenhalt im deutschen Fußball und verkündete dann per Videoschalte, was eigentlich längst bekannt war: Die Zwangspause in der Bundesliga und der 2. Liga verlängert sich wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums verabschiedeten am Dienstag die Bosse der 36 Profiklubs bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) einstimmig.

Seifert: "Die Ligen standen noch nie enger zusammen"

"Die Ligen standen noch nie enger zusammen als derzeit", sagte DFL-Geschäftsführer Seifert: "Wir wollen den Profifußball irgendwie durch diese Phase bringen. Auch hier wird es einen Neustart geben, und dafür wird es Pläne benötigen."

Die längste Pause der Bundesliga-Geschichte

Seifert sprach dabei von flexiblen, strategischen Ideen. Der nun ausgeweiteten Unterbrechung fallen die Spieltage Nummer 28 bis 31 zum Opfer. Der Spielbetrieb ist bereits seit dem 12. März ausgesetzt - abgesehen von den normalen Unterbrechungen im Sommer und Winter schon jetzt die längste Pause der Bundesliga-Geschichte. Die letzte Begegnung war am 11. März das Geisterspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (2:1) gewesen.

Bis zum 30. Juni soll Schluss sein

Seifert erklärte, dass man anstrebe, "die Saison am 30. Juni zu beenden". Daher wolle man so beginnen, "dass das auch möglich ist". Seifert betonte zudem, dass man auch "über Änderungen im Transferfenster" zu sprechen habe.

Die DFL mit ihrem "Krisenmanager" Seifert an der Spitze arbeitete zuletzt "unter Hochdruck an Konzepten, Spiele zu gegebenem Zeitpunkt auch ohne Fans und mit einem Minimal-Einsatz von Arbeitskräften in den Bereichen Sport, allgemeine Organisation und Medien durchzuführen". Diese wurden am Dienstag allen zugeschalteten Klub-Bossen über das Kommunikationstool "Teams" präsentiert.

Hoffenheim bezeichnet DFL-Entscheidung als weitsichtig und erforderlich

Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Entscheidungen der DFL-Mitgliederversammlung als weitsichtig und absolut erforderlich bezeichnet. "Wir erleben aktuell eine große Solidarität in der 1. und 2. Liga und das stärkt jeden Einzelnen in der Bewältigung der Krise vor Ort, was auch ein elementarer Teil für die Pläne der nächsten Wochen ist", sagte Geschäftsführer Peter Görlich in einer Mitteilung des Erstligisten am Dienstag. Sein Geschäftsführer-Kollege Frank Briel sagte: "Diese für alle Menschen und Unternehmen unberechenbare Krise, zeigt auch für die Bundesliga eindrucksvoll, dass ihre Teilnehmer nicht nur Wettbewerber sondern auch Partner in äußerst anspruchsvollen Zeiten sind."

Sehr viele Arbeitsplätze betroffen

Dabei hob Seifert auch noch einmal die Bedeutung der Saisonfortsetzung hervor. Rund 56.000 Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt mit dem Profifußball verbunden, zudem könnte der Fußball gerade in diesen für die Gesellschaft schwierigen Zeiten ein wenig Zerstreuung bieten. Aber natürlich nur, wenn die Neuinfektionen zurückgehen und es innerhalb der Vereine keine weiteren positiven Tests gibt.

"Wir sitzen nur auf dem Beifahrersitz und haben das nicht selbst in der Hand", hatte daher auch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic, einflussreiches Mitglied der DFL-Kommission Fußball, bei Sky gesagt: "Vielleicht spielen wir auch erst im Juni."

Viel länger sollte die Bundesliga zumindest nach Ansicht des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin jedoch nicht pausieren. Bis Ende Juni, signalisierte er in der italienischen Zeitung "La Repubblica", müsse der Ligabetrieb wieder aufgenommen werden, ansonsten sei die Saison "sehr wahrscheinlich verloren".

Eine Frist, von der Karl-Heinz Rummenigge nichts hält. Eine solche Aussage bringe "Verunsicherung in den Markt", kritisierte der Münchner Vorstandsvorsitzende. Sein Vorschlag für mehr Sicherheit: Der TV-Partner Sky "leistet die April-Zahlung, auch ohne konkret zu wissen, wann wieder gespielt wird. Im Gegenzug könnte sich die DFL bereit erklären, einen Discount bei den Zahlungen in der kommenden Saison zu geben."