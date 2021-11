Ruben Jenssen: Glücklich beim nördlichsten Erstligisten der Welt

Von 2013 bis 2016 und noch mal in der Rückrunde 2018 spielte der Norweger Ruben Jenssen für den 1. FC Kaiserslautern, damals in der 2. Liga. Mittlerweile lebt er wieder in seiner norwegischen Heimat und kickt für den norwegischen Erstligisten Tromsø IL.

Für Ruben Jenssen war immer klar, dass ihn sein Weg wieder nach oben führen wird. Zurück nach ganz oben in den Norden in seine norwegischen Heimatstadt Tromsø zum nördlichsten Erstligisten der Welt. "Wir sind stolz, dass wir hier Fußball in der ersten Liga spielen können, nicht nur im Süden in Oslo, sondern auch ganz im Norden am Nordpol.", sagt der 33-Jährige Ex-Spieler des 1. FC Kaiserslautern.

Zum Ausklang der Karriere zurück in die Heimat

Hier im Norden Norwegens ist er aufgewachsen mit dem Schnee, mit der klirrenden Kälte und den Fjorden im Rücken. Ein Fußballer – geographisch völlig ab vom Schuss. "Wir spielen gegen Bodo Gimt unser Derby, das ist neun Stunden mit dem Auto. Wir sind ganz alleine. Wir mussten es schaffen alleine gegen den Rest der Welt", lacht Jenssen im Interview mit SWR Sport.

Tromsø gegen den Rest der Welt

Sein Verein Tromsø nimmt es tatsächlich mit dem Rest der Fußballwelt auf. Normalerweise ringt er mit gefrorenen Kunstrasenplätzen, in diesem Jahr kämpft der Klub für etwas richtig Großes: für den Boykott der Fußball-WM in Katar. Fans, Spieler, Trainer, Funktionäre: alle wollen den Boykott. Ruben Jenssen hat selbst für die Nationalmannschaft gespielt. Er weiß, für jeden norwegischen Kicker wäre es das Größte einmal bei einem großen Turnier dabei zu sein. Die Menschenrechtslage in Katar ist problematisch. Bislang lehnt der norwegische Fußballverband einen Boykott aber noch ab. Jensse unterstützt die Initiative seines Clubs: "Die WM-Teilnahme ist sehr wichtig, aber das Leben der Menschen ist noch wichtiger. Wir können hier unsere Standpunkt klar machen."

Der Ausblick Winter-WM in Katar sorgt nicht für Glücksgefühle, der Rückblick auf seine Zeit in Kaiserslautern umso mehr. Sein schönster Moment: 2014 schießt er den FCK ins Halbfinale des DFB-Pokals. Zehn Tore erzielt der Linksfuß in dreieinhalb Jahren für den FCK. Bei Mitspielern und Trainern in der Pfalz ist er beliebt. Und auch privat ist die Zeit in Deutschland prägend. "Mein Sohn Leopold ist in der Westpfalzklinik in Lautern geboren. Wenn ein Spiel ist, will er immer mit Deutschland spielen. Wir sind deutsch", grinst Jenssen. Nach weiteren Stationen in den Niederlanden und im Süden Norwegens kickt Ruben Jenssen nun wieder da, wo seine Karriere begann.

Verständlich, dass Ruben Jenssen hier nicht mehr weg will. Von diesem ganz besonderen Fußballklub am nördlichen Ende der Welt.