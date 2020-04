per Mail teilen

Der Fußball durchlebt in den Zeiten des Coronavirus - wie fast alle Sportarten - eine schwierige Phase. Für viele Vereine geht es ums nackte Überleben. Doch der Fußball bleibt auch die "Heilige Kuh", auf die es besonders zu achten gilt. Denn es hängt einfach enorm viel dran. Ob Spieler, Mitarbeiter, Sponsoren, Medien, Lieferanten, Caterer - und natürlich nicht zuletzt auch die Fans.

Fußballvereine in den Profiligen sind Wirtschaftsunternehmen. Sie sind Arbeitgeber, Steuerzahler und sorgen für kulturelle, soziale und ökonomische Effekte in ihren Städten, meist sogar für die ganze Region. Und das ist nicht zu unterschätzen.

Der SC Freiburg beispielsweise erzielt als ökonomischen Effekt eine Wertschöpfung von weit über 300 Millionen Euro pro Jahr. Fußballvereine rufen viele Projekte ins Leben, zum Beispiel für Kinder oder auch sozial Benachteiligte. Die übertragenden Medien profitieren vom Sport durch hohe Einschaltquoten ebenso wie die Städte, für die der Profifußball eine tolle Werbung ist oder zumindest sein kann.

Es wird oft schlecht gewirtschaftet

Doch letztlich sorgt immer nur der Erfolg für die oben genannten positiven Effekte. Bei länger anhaltendem sportlichem Misserfolg dreht sich alles ganz schnell in die andere Richtung. Und hier liegt für die meisten Mannschaften im Profifußball das Problem. Es wird viel zu schlecht gewirtschaftet, auch weil das System manchmal nichts anderes zulässt.

Wer, wie der FC Bayern, jedes Jahr international spielt, viele Global Player als Sponsoren hat, international vermarktet wird und sportlich einfach jahrzehntelang top ist, der hat im Normalfall ausreichend Puffer. Wer wie der SC Freiburg jahrzehntelang gut haushaltet, sich auch in sportlich guten Zeiten nicht übernimmt, nicht abhebt und zu träumen beginnt, sondern vorsorgt für den möglichen Fall des Abstieges, der überlebt auch eine solch schwierige Phase wie derzeit, wenn auch mit Abstrichen, ganz gut.

Einige Klubs kämpfen ums nackte Überlebe

Doch das sind leider längst nicht Alle. In der Bundesliga trifft die Coronakrise sicherlich zwei bis drei Vereine besonders hart, vielleicht auch mehr. In der 2. Bundesliga sind es eher acht bis zehn Klubs, die ums nackte Überleben kämpfen, weil sie so auf Kante genäht sind und keinerlei Puffer haben.

Jedes Jahr müssen die Profivereine ein aufwendiges Lizenzierungsverfahren durchlaufen. Viele schaffen das nur unter Auflagen, die innerhalb einer gewissen Frist erfüllt werden müssen, sonst droht der Lizenzentzug. Rasenheizung, Stadionüberdachung, Nachwuchsförderung sowie auch der Nachweis der wirtschaftlichen Stabilität müssen gewährleistet sein. Das ruft oft solvente Bürgen auf den Plan, die mit viel Herzblut am Verein hängen, die diesen nicht hängen lassen wollen und mit Krediten für die wirtschaftliche Stabilität sorgen. Auch Bankberater schwitzen nicht selten bei der Kreditvergabe, doch der Druck, es bitte dann doch irgendwie hinzubekommen, um den Verein zu retten, ist einfach sehr groß.

Auch Fans greifen in die eigen Tasche

Auch Fans greifen schon mal tief in die eigene Tasche, um dem geliebten Verein zu helfen. Die treuen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern sind da ein gutes Beispiel. Rund drei Millionen Euro sammelten sie für ihren klammen Verein. Eine unglaubliche Summe. Doch ihr Engagement und das vieler Sponsoren und Banken wird von den Vereinen nicht selten mit Füßen getreten. Häufig gibt es Eitelkeiten und Machtspielchen in der Führungsriege, zudem wird selten nachhaltig gewirtschaftet. Zu lange Verträge mit Spielern und Trainern werden unterschrieben, die kurz darauf schon keine Rolle mehr spielen.

Die DFL will mit ihrem Lizenzierungsverfahren für Planungssicherheit sorgen, kein Verein soll während der Saison Gefahr laufen, Pleite zu gehen. Das ist gut und richtig - und dennoch ist das ganze Verfahren für viele Vereine ein fragiles Produkt. Wer bislang Insolvenz anmelden musste, wurde mit neun Punkten Abzug bestraft. Und das ist für viele gleichbedeutend mit dem Abstieg.

Corona ändert nun alles

Corona ändert nun alles. Die DFL hat nun beschlossen, dass es erstmal keine Prüfung der Liquidität der Vereine geben wird. Jedem Klub wird vorerst die Lizenz erteilt. Und bei wem jetzt doch die Lichter ausgehen, der darf nun - fast straffrei - in ein sogenanntes Planinsolvenzverfahren gehen. Das ist doch toll, oder?

Planinsolvenz als Ausweg

Keine neun Punkte Abzug mehr, das ist nicht nur verlockend. Ganz im Gegenteil, das ist ja schon fast ein Anreiz! Wie viele hoch verschuldete Vereine kann man so wieder zurecht rücken? Wie viele Klubs befreien sich auf diese Art von ihrer großen Schuldenlast? Die gehen in die Planinsolvenz. Geschäftsführer und Präsidium können bleiben, man einigt sich mit den Gläubigern beziehungsweise sagt diesen vielen Dank für alles und handelt mit ihnen den Bruchteil des Geldes aus, den sie eigentlich noch bekommen müssten. Und Schwupps ist der Verein quasi saniert.

Hört sich prima an! Die DFL rettet sich selbst und alle Klubs, denn der Spielbetrieb ist ja weiter gewährleistet. Als hätte man alles auf Null gedreht. König Fußball ist tot, lang lebe König Fußball.

Einige bleiben möglicherweise auf der Strecke

Sind auch alle Beteiligten glücklich? Wahrscheinlich eher nicht! Auf der Strecke bleiben dadurch viele Gläubiger, die aufgrund von Herzblut viel Geld in den Verein investiert hatten, viele mittelständige Betriebe aus der Region und auch so mancher Fan, der sich vielleicht ebenfalls finanziell eingebracht hat.

Und was ist mit dem Steuerzahler? Oft finanziert die Stadt ein teures Stadion, dass dann von den Vereinen über Jahrzehnte zurückgezahlt wird. Die Höhe der Rückzahlung hängt natürlich vom sportlichen Erfolg ab und kann mitunter sehr gering sein. Denn die meisten Einnahmen der Vereine gehen letztlich für Personalkosten drauf und nicht für Stadionmiete oder die schnelle Rückzahlung der Bürgschaften und Darlehen.

Spielergehälter haben eine absurde Höhe erreicht

Und genau hier liegt der Hund begraben. Spielergehälter sind in ihrer Höhe längst so absurd geworden, dass sie auch für die Vereine schon lange zum Genickbrecher geworden sind. Abstruse Ablösesummen, unverschämte Summen für Berater, teilweise Handgelder für Spieler, die den Lebensverdienst eines Durchschnittsverdieners weit überschreiten. Und dann gibt es vier Wochen keinen Fußball und schon bricht alles zusammen? Das ist lächerlich! Fußball, ein Milliardengeschäft, dass so schnell aus dem Gleichgewicht gerät?

DFL sollte ihre Lizenzierungsauflagen überdenken

Die DFL sollte ihre Lizenzierungsauflagen deshalb dringend überdenken. Die Vereine müssen per Satzung dazu gezwungen sein, Rücklagen zu bilden, um nicht nur in der Coronakrise, sondern auch im Falle des Abstiegs nicht gleich in eine enorme Schieflage zu geraten.

Das geht sicher nur, wenn die Personalkosten im Zaum gehalten werden können. Und hier gibt enorm viel Spielraum. Bei der Vertragsgestaltung mit Spielern, Managern und Trainern müssten neue Wege beschritten werden. Doch nach Corona dürfen wir mal gespannt sein, wie viele Vereine durch die neu geschaffene Tür treten und in ein Planinsolvenzverfahren gehen.

Doch Achtung! Was bleiben wird, ist ein enormer Vertrauensverlust für die Vereine, die letztlich damit dann doch viele ihrer Anhänger und Unterstützer vor den Kopf stoßen werden. Aber auf der anderen Seite steht vielleicht ein neugesundeter Verein, der beim Rest der Anhänger für Phantasie sorgt. Und genau deshalb befürchte ich, dass sich auf lange Sicht in diesem Geschäft gar nichts ändern wird.